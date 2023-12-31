Депутат Тобольской городской думы Владимир Егоров был представителем правящей партии "Единая Россия".

В Следственном комитете Тюменской области сообщили прессе, что тело мужчины обнаружено без признаков насильственной смерти. Однако в комитете заявили, что на данный момент не будут раскрывать детали расследования, поскольку еще анализируются результаты вскрытия тела.

Напомним, что это не первая смерть чиновников в России, которая произошла при странных обстоятельствах.

Например, 24 октября, в возрасте 66 лет скончался глава совета директоров компании "Лукойл" Владимир Некрасов.

Компания опубликовала некролог, в котором сказано, что Некрасов проработал в нефтегазовой отрасли почти 50 лет. В разное время он занимал должности первого вице-президента компании, советника президента, председателя совета директоров.

Он занял пост главы совета директоров "Лукойла" в сентябре прошлого года, вскоре после смерти прошлого главы совета директоров компании Равиля Маганова.

Тогда в некрологе "Лукойла" было сказано, что Маганов "ушел из жизни после тяжелой болезни". Однако российские пропагандистские СМИ сообщили, что Маганов покончил с собой в больнице.

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