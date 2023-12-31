"Латвийский народ способный, талантливый и упорный. Давайте не будем бояться делать решительные шаги вперед, давайте будем смелыми! Давайте больше доверять друг другу и больше любить друг друга", - пожелала в своем праздничном обращении премьер-министр Эвика Силиня.
Она подчеркнула, что основой успешного будущего страны будет развитие потенциала латвийского народа и образование. Она также указала на необходимость установления четкого руководства правительства над важными проектами в области экономики и безопасности.
Премьер-министр подчеркнула, что решила выступить с новогодним обращением в одном из многих мест в Латвии, которыми страна может по-настоящему гордиться.
"В Рижском техническом университете, где наши студенты, ученые и преподаватели работают рука об руку с инновационными предприятиями Латвии. Здесь также находится научный центр, призванный стимулировать интерес латвийских детей к физике, химии и технологиям.
Это также напоминает нам, родителям, о важности образования детей и ежедневного развития талантов", - сказала премьер.
В своем обращении премьер-министр отметила, что латышский язык и культура будут лучше всего развиваться в процветающей стране. "Чтобы у нас было успешное будущее, давайте развивать потенциал нашего народа. И ключевое слово для этого - образование. Только наука и обучение позволят нам полноценно конкурировать на уровне Европейского союза и всего мира", - уверена Эвика Силиня.
Видео: Новогодняя речь премьер-министра Эвики Силини
"Будущее страны начинается с ее детей. В дискуссиях о зарплате учителей и расположении школ, как правило, упускается самое главное - наши дети. Школы - это средство, позволяющее детям получить хорошее образование и навыки, которые они смогут применить в будущем. Инвестиции в детей - это лучшие инвестиции", - сказала Силиня.
Премьер-министр пожелала в новогоднюю ночь почтить украинских героев в каждом доме, подчеркнув, что украинский тоже народ борется за нас.
"Латвия свободна, обеими ногами стоит в западном мире, у нее сильные союзники. В следующем году исполнится 20 лет, как мы находимся в Европейском союзе и НАТО. Не все достигли этого. Во время недели государственных праздников я встречалась с первыми призывниками в латвийскую армию на военной базе в Адажи - храбрыми, знающими себе цену, с Латвией в сердце и делах.
Это дало новый заряд энергии и еще больше укрепило веру в силы нашего народа", - сказал в своем выступлении Эвика Силиня.
"Поэтому не верьте тому, что вам пытаются сказать пессимисты или умышленные паникеры. Я сама реалист, и именно так я руковожу правительством Латвии. Если мы движемся в ногу и даже опережаем наше союзников в вопросах обороны и безопасности, то возникает ощущение, что такими же темпами нам необходимо развиваться и в других областях.
Понятно, что мы хотим сравнивать себя со странами с более развитой экономикой, более высокими зарплатами и более инклюзивным обществом. Я также хочу поставить перед собой и Латвией более высокие цели. Это рост, который чувствует каждый, а также гуманное отношение к каждому. Маленьких проблем не бывает", - сказала премьер-министр.
Премьер-министр признала, что ошибки, допущенные в прошлом в государственном управлении, с годами усилили веру в то, что, возможно, лучше ничего не делать, чтобы не совершать ошибок снова. "Идеальный процесс, но никакого результата. Я не могу позволить этому продолжаться.
Я хочу установить четкое руководство правительства для крупных проектов в области экономики и безопасности, важных для развития страны. Это необходимо для того, чтобы повысить конкурентоспособность Латвии", - сказала премьер-министр.
Прошло всего 100 дней работы правительства. Премьер-министр подчеркнула: "За это время мы решили вопросы, которые некоторые политики использовали для популизма. Мы ввели институт партнерства, потому что каждая семья в Латвии - это ценность. Мы также ратифицировали Конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин. По-прежнему необходима настойчивая работа государственных учреждений, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности в своем доме".
Силиня обратила внимание на то, что правительство начало работу по снижению бюрократического бремени для латвийских бизнесменов. "Идеи творческих и предприимчивых людей Латвии не должны затеряться в лабиринтах административных препятствий или затеряться в стопках бумаг.
Мое обязательство ясно - если государство преувеличило свои требования и контроль, то мы снимем эти оковы", - заявила премьер-министр.
"Латвийский народ - способный, талантливый и упорный. Давайте не бояться делать решительные шаги вперед, давайте быть смелыми! В то же время я хочу пожелать: в повседневной суете давайте помнить о самом главном - о взаимной доброте, человечности, заботе о близких. Давайте радовать своих коллег добрым словом или благодарностью.
Давайте позвоним бывшим одноклассникам и спросим, как у них дела. Давайте протянем руку помощи другим людям или соседям, оценим радость дарить счастье и безраздельное внимание другим.
Давайте также не забывать хвастаться своими историями успеха и успехами наших соотечественников", - пожелала премьер-министр.
Завершая речь, Силиня призвала: "Давайте больше доверять друг другу и больше любить друг друга. С Новым 2024 годом!"
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!