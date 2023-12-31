Видео ⟩ Новогодняя речь премьер-министра Эвики Силини

Премьер-министр признала, что ошибки, допущенные в прошлом в государственном управлении, с годами усилили веру в то, что, возможно, лучше ничего не делать, чтобы не совершать ошибок снова. "Идеальный процесс, но никакого результата. Я не могу позволить этому продолжаться.

Я хочу установить четкое руководство правительства для крупных проектов в области экономики и безопасности, важных для развития страны. Это необходимо для того, чтобы повысить конкурентоспособность Латвии", - сказала премьер-министр.

Прошло всего 100 дней работы правительства. Премьер-министр подчеркнула: "За это время мы решили вопросы, которые некоторые политики использовали для популизма. Мы ввели институт партнерства, потому что каждая семья в Латвии - это ценность. Мы также ратифицировали Конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин. По-прежнему необходима настойчивая работа государственных учреждений, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности в своем доме".

Силиня обратила внимание на то, что правительство начало работу по снижению бюрократического бремени для латвийских бизнесменов. "Идеи творческих и предприимчивых людей Латвии не должны затеряться в лабиринтах административных препятствий или затеряться в стопках бумаг.

Мое обязательство ясно - если государство преувеличило свои требования и контроль, то мы снимем эти оковы", - заявила премьер-министр.

"Латвийский народ - способный, талантливый и упорный. Давайте не бояться делать решительные шаги вперед, давайте быть смелыми! В то же время я хочу пожелать: в повседневной суете давайте помнить о самом главном - о взаимной доброте, человечности, заботе о близких. Давайте радовать своих коллег добрым словом или благодарностью.

Давайте позвоним бывшим одноклассникам и спросим, ​​как у них дела. Давайте протянем руку помощи другим людям или соседям, оценим радость дарить счастье и безраздельное внимание другим.

Давайте также не забывать хвастаться своими историями успеха и успехами наших соотечественников", - пожелала премьер-министр.

Завершая речь, Силиня призвала: "Давайте больше доверять друг другу и больше любить друг друга. С Новым 2024 годом!"

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