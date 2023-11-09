Сейм проголосовал за введение института партнерства

Как заявила министр юстиции, КС постановил, что Конституция требует обеспечения правовой, экономической и социальной защиты двух людей, состоящих в близких личных отношениях, и институт партнерства облегчит повседневное совместное проживание партнеров и их отношения с государством.

Партнеры смогут принимать решения, касающиеся лечения друг друга, если кто-то из них не в состоянии позаботиться о себе или свободно выразить свою волю, получать социальные гарантии, например, начисленную, но не полученную партнером перед смертью пенсию, а также льготы по подоходному налогу за взаимные подарки и займы.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Для того чтобы законопроекты вступили в силу, их должен огласить президент. Конституция предусматривает, что не менее 34 депутатов могут приостановить обнародование законопроектов на два месяца, чтобы в течение одного месяца заручиться необходимой поддержкой для проведения референдума.

Лидеры некоторых оппозиционных партий выразили мнение, что вопрос института партнерства должен решаться всенародным голосованием, при этом пока неизвестно, будут ли собраны 34 подписи за активацию упомянутого механизма.

Руководитель движения поддержки однополых партнерских отношений Dzīvesbiedri Каспар Залитис считает, что пакет поправок к законам недостаточен для урегулирования вопроса партнерских отношений однополых пар на государственном уровне, однако это хорошее начало.

Он отметил, что важно решить также вопросы наследства, государственных пособий и детей. Залитис считает, что необходимо разработать второй пакет законопроектов, регулирующий эту сферу.