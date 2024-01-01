Произошли изменения в руководстве юридической фирмы Sorainen

Управляющим партнером латвийского офиса назначается партнер бюро Иева Андерсоне, которая возглавляет группу практики по вопросам конкуренции и регулируемых сфер латвийского бюро.

Оба менеджера играют важную роль в развитии Sorainen, поскольку их карьерный рост происходил именно в этой компании, подчеркивают в юридической фирме.

Берлаус пришла в офис в 2000 году в качестве юриста, а в 2010 году стала первой женщиной, возглавившей крупную присяжную юридическую фирму в странах Балтии. Андерсоне начала свою профессиональную карьеру в бюро в 2005 году в качестве помощника юриста. Будучи экспертом в сложных вопросах конкурентного права, интеллектуальной собственности и регулируемых сфер, в 2019 году она присоединилась к партнерству офиса.

Берлаус пополнила свои знания и усовершенствовала управленческие навыки, окончив магистерскую программу "Бизнес-менеджмент" (Executive MBA) в Стокгольмской школе экономики в Риге, уделяя особое внимание анализу рисков "зеленого курса", а также экологических, социальных и управленческих вопросов (ESG).

В свою очередь, команда Андерсоне работала над многими важными международными проектами, охватывающими соблюдение норм конкурентного права, защиту в случае возможных нарушений, консультирование по вопросам контроля за слияниями, а также защиту интеллектуальной собственности и соблюдение Общего регламента защиты данных.

Сейчас Андерсоне возглавляет региональную отраслевую группу в области медико-биологических наук и здравоохранения и активно работает в отраслевой группе в области технологий, медиа и телекоммуникаций.

После смены руководства Скибарка продолжит работу в менеджменте Sorainen в качестве члена правления.

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