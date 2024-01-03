Не все латвийские теннисистки отказываются выступать с россиянками

Под занавес 2023 года латвийская теннисистка Камилла Бартоне одержала победу на турнире серии ITF W-40 в Нави Мумбаи (Индия). 21-летняя Бартоне выиграла титул в парном разряде вместе с россиянкой Екатериной Макаровой, которая выступает под нейтральным флагом.
В финале соревнований в Нави Мумбаи дуэт Бартоне/Макарова обыграл японок Фуну Кодзаки и Мисаки Мацуду - 6:3, 1:6, 10:7.
Бартоне не первый раз играет в паре с россиянкой. Ещё в 2019 году латвийская теннисистка в паре с Оксаной Селехметьевой стала победительницей юниорского US Open в парном разряде среди девушек.
Времена изменились и после 24 февраля 2022 года многие теннисисты избегают не только игр в паре с россиянами, но даже рукопожатий и зрительного контакта.
Что касается 27-летней Макаровой, которая выступает под нейтральным флагом, то в Twitter обратили внимание на её лайки под постами российской пропагандистки Маргариты Симоньян.
16) Ekaterina Makarova, 26 y.o, in 2022 won 3 doubles @ITF titles & one singles title in Horb, Germany + runner-up in Oldenzaal, Netherlands. Played multiple @WTA + WTA125k events this season pic.twitter.com/ydiCWfJJ01— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) September 19, 2022
Бартоне не единственная латвийская теннисистка, которая после начала полномасштабной войны в Украине выступала в парном разряде с россиянками.
Диана Марцинкевич в июле прошлого года на турнире ITF в Испании выступала в паре с россиянкой Полиной Яценко, а в Португалии - с представительницей Беларуси Алёной Фалей.
Другая латвийская теннисистка Даниэла Висмане тоже выступала в парном разряде с россиянкой - это произошло прошлым летом в Хорб-на-Неккаре (Германия), где 23-летняя латвийская теннисистка играла в паре с Дарьей Астаховой.
29 июля Висмане и Астахова выиграли турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Германии, но на родине успех латвийской теннисистки не оценили. По словам генерального секретаря Латвийского олимпийского комитета (LOK) Карлиса Лейниекса, от Висмане потребовали объяснений. Тот же вопрос должен был обсуждаться и с Латвийским теннисным союзом (LTS).
"Во-первых, спортсмен сам выбирает, с кем играть. Во-вторых, за решения нужно нести ответственность", - говорил Лейниекс RUS.LSM.
Сама Висмане выступила с обращением, в котором отметила, что она выступает против войны и против вторжения России в Украину. Выбирая партнёра по парному турниру, она основывалась на правилах ITF и WTA, которые допускают участие российских и белорусских теннисистов в качестве нейтральных спортсменов.
"В будущем я буду гораздо больше обращать внимание на то, с кем играю в парных турнирах", - сказала Висмане.
Но и на этом истории взаимодействий латвийских теннисисток с россиянками не заканчиваются. В мае прошлого года на турнире W-60 в Праге (Чехия) вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая играла в паре с Софьей Лансер, которая представляла российский Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). Кроме того, Семенистая выступала в дуэте с Анастасией Тихоновой, Аминой Аншбой и Марией Бондаренко (все из России).
"Это относится не столько к Даниэле, сколько к Дарье, так как она уже 150‑я в рейтинге и приближается к топ‑100, что также повышает шансы претендовать на участие в Олимпийских играх", - говорил Лейниекс.
Латвийский теннисный союз тогда обсудил ситуацию с теннисисткой, и с того момента Семенистая выбирала для парных турниров спортсменок из других стран.
Отметим, что не только в Латвии активно обсуждается парный разряд в теннисе и сотрудничество теннисисток с представительницами страны-агрессора. Например, норвежка Ульрикке Эйкери подверглась травле на родине за выступления в паре с россиянкой Александрой Пановой на Уимблдоне. За это спортсменке даже пришлось извиняться.
"Мне очень жаль. Оглядываясь назад, мне нужно было подумать об этом заранее, но я, к сожалению, этого не сделала. Я очень сожалею о своём выборе, учитывая ситуацию в мире. Я полностью поддерживаю Украину", - сказала Эйкери SVT.
Пожалуй, безупречная репутация в этом смысле у первой ракетки Латвии Алёны Остапенко, которая на протяжении долгих лет выступает в паре с украинкой Людмилой Киченок.
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