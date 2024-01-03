Не все латвийские теннисистки отказываются выступать с россиянками

Диана Марцинкевич в июле прошлого года на турнире ITF в Испании выступала в паре с россиянкой Полиной Яценко, а в Португалии - с представительницей Беларуси Алёной Фалей.

Другая латвийская теннисистка Даниэла Висмане тоже выступала в парном разряде с россиянкой - это произошло прошлым летом в Хорб-на-Неккаре (Германия), где 23-летняя латвийская теннисистка играла в паре с Дарьей Астаховой.

29 июля Висмане и Астахова выиграли турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Германии, но на родине успех латвийской теннисистки не оценили. По словам генерального секретаря Латвийского олимпийского комитета (LOK) Карлиса Лейниекса, от Висмане потребовали объяснений. Тот же вопрос должен был обсуждаться и с Латвийским теннисным союзом (LTS).

"Во-первых, спортсмен сам выбирает, с кем играть. Во-вторых, за решения нужно нести ответственность", - говорил Лейниекс RUS.LSM.

Сама Висмане выступила с обращением, в котором отметила, что она выступает против войны и против вторжения России в Украину. Выбирая партнёра по парному турниру, она основывалась на правилах ITF и WTA, которые допускают участие российских и белорусских теннисистов в качестве нейтральных спортсменов.

"В будущем я буду гораздо больше обращать внимание на то, с кем играю в парных турнирах", - сказала Висмане.