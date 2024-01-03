Взрыв жилого дома в Вильнюсе: в здании, возможно, остался ребенок

Жителей эвакуировали из здания, как минимум четыре человека доставлены в больницу с различными травмами, один человек погиб.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа, после чего в здании были выбиты окна и загорелись как минимум пять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали и наружные стены здания.

"Мы услышали очень громкий взрыв, а затем появился дым", - рассказал житель Вильнюса, проживающий неподалеку.

"Я живу в другом доме, весь дом трясся", - сказал другой.

На место происшествия прибыло большое количество пожарных, которые помогли пострадавшим эвакуироваться, некоторые люди покинули здание самостоятельно.

Предполагается, что во время спасательных работ в здании могли находиться и другие люди.

После пожара спасатели обыскали здание в поисках ребенка, который мог находиться в одной из квартир, но пока безуспешно.

Как сообщает tv3.lt, хотя вечером во вторник, 2 января, спасатели заявили, что не нашли ребенка внутри здания, в социальных сетях появились сообщения, предполагающие, что ребенок может быть заперт в квартире.

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