Видео ⟩ Взрыв в жилом доме в Вильнюсе: пострадали люди, в квартирах обрушился потолок

Также выяснилось, что конструкции горящего дома были повреждены.

"Конструкции дома были повреждены - в горящих квартирах обрушился потолок", - сообщила BNS Зданевичене.

Во вторник в Вильнюсе произошло несколько взрывов в пятиэтажном жилом доме, горят четыре квартиры, жителей эвакуируют.

О происшествии сообщили специалистам Гражданской защиты Вильнюсского городского самоуправления, чтобы они приняли решение о размещении людей из горящего жилого дома. Пожарные пока не располагают информацией о том, сколько человек эвакуировано и скольким необходимо будет предоставить временное жилье.

"Когда приехали пожарные, огонь охватил четыре квартиры на двух этажах - четвертом и пятом, из одной квартиры спасли и увезли человека", - сообщила BNS представитель Департамента пожарной охраны и спасения Зданевичене.

Во время эвакуации жильцов пятого этажа сносят по лестницам.

Для тушения пожара была мобилизована большая пожарная команда, на место происшествия также направлены четыре наряда полиции.

Как сообщили в Центре общей помощи, в понедельник в 11 часов 1 минут в Центр общей помощи на контакт экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме номер 101 по столичной улице Виршулишкю произошел взрыв и горят несколько квартир.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского управления, информация о происшествии передана на станцию ​​скорой помощи Вильнюсского округа.

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