Пять модных трендов 2024 года для женщин и мужчин

Грубый трикотаж

"Для мужчин в нынешнем сезоне также актуальны свитеры, куртки и жилеты грубой вязки. Жилеты - вообще в фаворе. Дополнив жилет сорочкой нейтрального цвета, получаем универсальный стиль, который годится как в повседневной жизни, так и для визитов. Конечно, не надо забывать обыграть образ яркими акцентами: например, яркий свитер, с надетой под него контрастной рубашкой позволит выделиться и стать заметнее. А клетчатые брюки станут завершающим элементом", - говорит Кашерс.

Двубортные пиджаки

Мужчины тоже могут наслаждаться пиджаками - старой доброй классикой. В нынешнем сезоне вновь в моде двубортные пиджаки. На пике моды будут джентльмены, которые выберут этот элемент гардероба в таких нейтральных тонах, как серый или бежевый. При этом надо подчеркнуть, что пиджак почти всегда олицетворяет молодость и элегантность, так как классический силуэт подчеркивает широкие плечи и талию мужчины.

Смелая куртка

Качественная верхняя одежда – неотъемлемая часть мужского гардероба. Кожаные косухи или стеганые куртки и элегантные пальто играют первую скрипку в модном ансамбле. Каждый может найти свой баланс между пальто классического кроя и смелой верхней одеждой. Актуальны металлические оттенки, серые блестящие стеганые куртки или пальто "оверсайз". В идеале, если пальто будет в стиле Teddy, которое согреет в холодную пору.

Пальто "оверсайз"

Краеугольный камень зимней мужской моды - пальто "оверсайз". Это простота и элегантность одновременно. С одной стороны, такое пальто прекрасно дополнит одежду классического силуэта, например, при посещении оперы. С другой стороны, пальто "оверсайз" столь же удачно впишется в повседневную суетливую жизнь: в нем смело можно ходить и в магазин, и по делам.

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