Кашерс назвал двух латвийских знаменитостей, которые, по его мнению, одеваются хуже всех

Во время просмотра Supernova артист обратил особое внимание на певицу Адриану Миглане, заявив, что выбранный ею наряд не удался. "На Адриане были брюки с блестками, и я подумал, что это выглядит не очень. Я знаю, что на других мероприятиях она выглядела лучше".

Фото: Lauris Vīksne/LTV

В качестве еще одного человека, которому не всегда удается подобрать удачный образ, Кашерс называет фэшн-блогера Дениса Шевелева. "Не очень плохо, но бывают моменты, когда я смотрю и думаю - как можно надеть что-то подобное. Он пишет книги по стилю и отвечает за моду, но иногда, извини Денис, я не понимаю почему".

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