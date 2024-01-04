У театра "Дайлес" нет юридических оснований отказать в аренде Kyiv Grand Ballet

Ранее ведущий солист Kyiv Grand Ballet Виктор Томашек в беседе с журналистами подчеркнул, что труппа никогда себя не ассоциировала с Национальным театром Украины. Kyiv Grand Ballet - это компания Александра Стоянова, народного артиста Украины, которого знают на родине и вся диаспора по всему миру. Он работал в Киевском национальном театре оперы и балета.



И добавил, что Чайковский жил еще до Советского Союза, указав что на этот балет Чайковского есть спрос, а артисты исполняют редакцию хореографа, уроженца Украины Валерия Ковтуна. Ажиотаж удивляет артиста: он не понимает, какая цель у шумихи. Неужели кто-то хочет, чтобы украинского балета не было в Европе?, - недоумевает Виктор Томашек.