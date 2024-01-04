У театра "Дайлес" нет юридических оснований отказать в аренде Kyiv Grand Ballet

У театра "Дайлес" нет юридических оснований для расторжения договора аренды помещений с организаторами гастролей Kyiv Grand Ballet - зарегистрированной в Чехии продюсерской компанией ART Partner CZ S.R.O, отметила представитель театра Агнесе Варпиня агентству LETA.
Она подчеркнула, что театр "Дайлес" не является организатором мероприятия. В случае аренды помещений за содержание мероприятия отвечает продюсирующая компания, которая проводит мероприятие и продает билеты. В данном случае это компания ART Partner CZ S.R.O.
По информации bilesuserviss.lv, труппа Kyiv Grand Ballet с постановкой "Лебединое озеро" 6 февраля в 19 часов выступит в театре "Дайлес", а 7 февраля в 18 часов - во Дворце культуры Даугавпилса.
Ранее в соцсетях писали, что труппа Kyiv Grand Ballet не имеет отношения к Национальной опере Украины или министерству культуры Украины, также вопросы вызывал репертуар - в частности, балет русского композитора Петра Чайковского. Как уже сообщалось, в 2022 году министр культуры Украины Олександр Ткаченко призвал союзников бойкотировать российскую культуру, побудив до конца войны прекратить исполнение музыки Чайковского и других русских композиторов.
На сайте bilesuserviss.lv указано, что основатель и директор Kyiv Grand Ballet Александр Стоянов был солистом Национальной оперы Украины, ставил спектакли и проводил фестивали. С 2014 года его новая труппа из Киева выступает перед зрителями по всему миру, собирая пожертвования в поддержку Украины.
Ранее ведущий солист Kyiv Grand Ballet Виктор Томашек в беседе с журналистами подчеркнул, что труппа никогда себя не ассоциировала с Национальным театром Украины. Kyiv Grand Ballet - это компания Александра Стоянова, народного артиста Украины, которого знают на родине и вся диаспора по всему миру. Он работал в Киевском национальном театре оперы и балета.
И добавил, что Чайковский жил еще до Советского Союза, указав что на этот балет Чайковского есть спрос, а артисты исполняют редакцию хореографа, уроженца Украины Валерия Ковтуна. Ажиотаж удивляет артиста: он не понимает, какая цель у шумихи. Неужели кто-то хочет, чтобы украинского балета не было в Европе?, - недоумевает Виктор Томашек.
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