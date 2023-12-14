Гастроли труппы Kyiv Grand Ballet вызвали споры в соцсетях. Отмечалось, что артисты не имеют связи с Национальной оперой Украины или Министерством культуры Украины. На обвинения ответил солист труппы Виктор Томашек.
В декабре 2022 года Национальная опера Украины разместила публикацию на эту тему, там был упомянут и Kyiv Grand Ballet. Портал Rus.LSM отмечает, что на официальной странице труппы Kyiv Grand Ballet гастроли в Латвии не указаны. Нет там и балета "Лебединое озеро".
Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс потребовал объяснений.
Администрация театра несет ответственность за содержание арендованного мероприятия. Он запросил объяснений у компании-продюсера не только о статусе труппы, но и о репертуаре - "Лебедином озере" Петра Чайковского. С просьбой арендовать помещение для проведения мероприятия в театр обратилась зарегистрированная в Чехии компания по организации мероприятий ART Partner CZ S.R.O.
Если репертуар будет противоречить идеологическим нормам и установкам в Латвии после начала войны в Украине, или по указанию Минкульта Латвии, или правоохранительных органов договор будет расторгнут. Пока этого не произошло.
Ведущий солист Kyiv Grand Ballet Виктор Томашек в беседе с журналистами подчеркнул, что труппа никогда себя не ассоциировала с Национальным театром Украины. Kyiv Grand Ballet - это компания Александра Стоянова, народного артиста Украины, которого знают на родине и вся диаспора по всему миру. Он работал в Киевском национальном театре оперы и балета.
"Вот эта тема насчет Чайковского... Честно говоря, я за все время с начала войны не услышал ни единого аргумента в пользу того, каким образом Чайковский пропагандирует Российскую Федерацию и агрессию, которая исходит от Российской Федерации. Это великий композитор, который жил еще до Советского Союза", - заметил он.
Виктор Томашек указал, что на этот балет Чайковского есть коммерческий спрос, а артисты исполняют редакцию хореографа, уроженца Украины Валерия Ковтуна.
Он добавил, что никто не нашел в театре контактов компании, не позвонил, не написал им:
"Они выставили, я не знаю, в Twitter, Facebook, сразу пошли в СМИ, и давайте вот эту тему раскручивать. То есть какая цель - непонятно. Цель, чтобы украинского балета не было в Европе?" - задается вопросом Томашек.
Ранее большое расследование Олексия Набожняка о гастролях частных балетных трупп из Украины появилось в украинском издании "Тексты". Там говорится, что российский балет в Европе заменили украинские мастера, но с их выступлениями есть проблемы.
В беседе он пояснил, что в первую очередь это репертуар, а точнее - Чайковский. С начала войны Минкультом Украины было указано артистам воздерживаться от исполнения произведений российских композиторов, для коммерческого сектора это имеет рекомендательный характер.
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