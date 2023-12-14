"Вот эта тема насчет Чайковского... Честно говоря, я за все время с начала войны не услышал ни единого аргумента в пользу того, каким образом Чайковский пропагандирует Российскую Федерацию и агрессию, которая исходит от Российской Федерации. Это великий композитор, который жил еще до Советского Союза", - заметил он.

Виктор Томашек указал, что на этот балет Чайковского есть коммерческий спрос, а артисты исполняют редакцию хореографа, уроженца Украины Валерия Ковтуна.

Он добавил, что никто не нашел в театре контактов компании, не позвонил, не написал им:

"Они выставили, я не знаю, в Twitter, Facebook, сразу пошли в СМИ, и давайте вот эту тему раскручивать. То есть какая цель - непонятно. Цель, чтобы украинского балета не было в Европе?" - задается вопросом Томашек.

Ранее большое расследование Олексия Набожняка о гастролях частных балетных трупп из Украины появилось в украинском издании "Тексты". Там говорится, что российский балет в Европе заменили украинские мастера, но с их выступлениями есть проблемы.

В беседе он пояснил, что в первую очередь это репертуар, а точнее - Чайковский. С начала войны Минкультом Украины было указано артистам воздерживаться от исполнения произведений российских композиторов, для коммерческого сектора это имеет рекомендательный характер.

Виктор Томашек Фото: Скриншот с сайта труппы Grand Kyiv Ballet

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