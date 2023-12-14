Чт, 14.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Солист Kyiv Grand Ballet ответил на обвинения в соцсетях (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Балет. Иллюстративное фото
Балет. Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/ nikidinov

Гастроли труппы Kyiv Grand Ballet вызвали споры в соцсетях. Отмечалось, что артисты не имеют связи с Национальной оперой Украины или Министерством культуры Украины. На обвинения ответил солист труппы Виктор Томашек. 

В декабре 2022 года Национальная опера Украины разместила публикацию на эту тему, там был упомянут и Kyiv Grand Ballet. Портал Rus.LSM отмечает, что на официальной странице труппы Kyiv Grand Ballet гастроли в Латвии не указаны. Нет там и балета "Лебединое озеро".

Директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс потребовал объяснений.

Администрация театра несет ответственность за содержание арендованного мероприятия. Он запросил объяснений у компании-продюсера не только о статусе труппы, но и о репертуаре - "Лебедином озере" Петра Чайковского. С просьбой арендовать помещение для проведения мероприятия в театр обратилась зарегистрированная в Чехии компания по организации мероприятий ART Partner CZ S.R.O.

Если репертуар будет противоречить идеологическим нормам и установкам в Латвии после начала войны в Украине, или по указанию Минкульта Латвии, или правоохранительных органов договор будет расторгнут. Пока этого не произошло. 

Ведущий солист Kyiv Grand Ballet Виктор Томашек в беседе с журналистами подчеркнул, что труппа никогда себя не ассоциировала с Национальным театром Украины. Kyiv Grand Ballet - это компания Александра Стоянова, народного артиста Украины, которого знают на родине и вся диаспора по всему миру. Он работал в Киевском национальном театре оперы и балета.

"Вот эта тема насчет Чайковского... Честно говоря, я за все время с начала войны не услышал ни единого аргумента в пользу того, каким образом Чайковский пропагандирует Российскую Федерацию и агрессию, которая исходит от Российской Федерации. Это великий композитор, который жил еще до Советского Союза", - заметил он. 

Виктор Томашек указал, что на этот балет Чайковского есть коммерческий спрос, а артисты исполняют редакцию хореографа, уроженца Украины Валерия Ковтуна.

Он добавил, что никто не нашел в театре контактов компании, не позвонил, не написал им:

"Они выставили, я не знаю, в Twitter, Facebook, сразу пошли в СМИ, и давайте вот эту тему раскручивать. То есть какая цель - непонятно. Цель, чтобы украинского балета не было в Европе?" - задается вопросом Томашек. 

Ранее большое расследование Олексия Набожняка о гастролях частных балетных трупп из Украины появилось в украинском издании "Тексты". Там говорится, что российский балет в Европе заменили украинские мастера, но  с их выступлениями есть проблемы.

В беседе он пояснил, что в первую очередь это репертуар, а точнее - Чайковский. С начала войны Минкультом Украины было указано артистам воздерживаться от исполнения произведений российских композиторов, для коммерческого сектора это имеет рекомендательный характер. 

Виктор Томашек
Виктор Томашек Фото: Скриншот с сайта труппы Grand Kyiv Ballet

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх