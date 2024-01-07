Затворничество, новый имидж и ожидание второго ребёнка. Как живут Артемий Панарин и Алиса Знарок?

Одна из самых популярных пар в хоккее - Артемий Панарин и Алиса Знарок. Они вместе уже больше семи лет, но в последнее время оба выпали из информационного пространства и забросили социальные сети.
Все началось с интервью. В 2016 году Алиса работала ведущей на "Матч ТВ". Её отец тогда был тренером сборной России. Девушка увидела в кафе Артемия с другом и сама к ним подошла со словами: "Папе вас не сдам, но за тобой, Артемий, должок: дашь мне интервью". Интервью состоялось, а после него влюблённые начали тайно встречаться и гулять.
"Одно издание выпустило целый репортаж, как мы ходили на свидания, причём там фотографии в разные дни, мы по-разному одеты. Оказывается, за нами всё время следили", - рассказывал Артемий в интервью журналу Tatler.
Алиса призналась, что её отец на их отношения отреагировал своеобразно. Во время телефонного разговора она сказала, что едет вместе с Артемием в путешествие. Тогда Олег Знарок промолчал и положил трубку. Два часа он не звонил, а после вышел на связь и заговорил на отвлечённую тему. Ещё полгода он не вспоминал про Артемия.
Как пишет Sport24, Знарок будто стеснялся будущего зятя. Это отмечал и сам Панарин. В раздевалке он всех подкалывал, кроме него.
Через год, во время следующего чемпионата мира, Панарин заявил Знарку, что хочет, чтобы Алиса жила вместе с ним в Чикаго. Он пообещал, что возьмёт всю ответственность за дочь тренера на себя. Олег Знарок доверил свою дочь Артемию, и с тех пор влюблённые живут в США.
В 2019 году Панарин вместе с Алисой перебрались в Нью-Йорк, где хоккеист на семь лет заключил контракт с "Рейнджерс" на общую сумму в 81,5 млн долларов. Вскоре состоялось бракосочетание с "домашней" свадьбой, хотя изначально её планировали провести в Италии, но в планы влюблённых вмешалась эпидемия коронавируса.
В том же году Панарин дал резонансное интервью Sports.ru, в котором рассказал о своей жизни и общественной позиции, а также подверг критике российские власти и президента России Владимира Путина.
"Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец, ты что, будешь видеть свои ошибки? Я за людей, чтобы у учителей и врачей росли зарплаты и всякие балерины, или кто эта Волочкова, не говорили - кому не нравится, может уезжать из страны. Бред полный. И так все основные мозги уехали", - сказал хоккеист.
После этого интервью Панарина больше никогда не вызывали в сборную России по хоккею. Тем временем российская пропагандистская машина постоянно пыталась очернить имя нападающего.
После полномасштабного вторжения России в Украину многие ждали, что на эту тему выскажется и Панарин - один из немногих российских хоккеистов, который до этого выступал с критикой в адрес властей своей страны.
Вместо этого в июне 2022 года Панарин сообщил, что у него обсессивно-компульсивное расстройство и он испытывает сильную зависимость от социальных сетей.
"Раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся - локти на коленках отпечатались", - ответил Панарин на вопрос журналистов об использовании кнопочного телефона-раскладушки вместо смартфона.
По словам хоккеиста, после отказа от использования девайсов "мир стал видеться чище, без пелены и без навязанного мнения извне какими-то блогерами". В межсезонье, как говорит сам Панарин, он проводит время недалеко от Нижнего Новгорода. Там у него теперь есть домик на озере, баня и ферма с козами, курами и пчёлами.
Сейчас в Instagram у Панарина всего одна детская фотография и полмиллиона подписчиков.
Алиса Знарок, кстати, последовала примеру Артемия и тоже оградилась от соцсетей, удалив свой аккаунт в Instagram.
В начале 2023 года стало известно, что Артемий и Алиса впервые стали родителями. Об этом рассказал бывший хоккеист Алексей Ковалёв.
"Иногда мы видимся с Панариным, ходим куда‑нибудь поужинать. Наши дома дружат. Просто сейчас к Артемию сложно попасть домой. У него пополнение в семье, и пока не до прогулок со знакомыми. Кто у них родился? По‑моему, мальчик", - цитирует Ковалёва "Матч ТВ".
Осенью 2023 года в сети появилось первое фото сына хоккеиста, когда один из матчей с участием российского форварда посетила его супруга Алиса Знарок вместе с ребёнком.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", летом того же года Артемий с Алисой возили мальчика, которого назвали Лукой, на родину в Коркино к дедушке и бабушке.
Изменился 32-летний Панарин и внешне - многие помнят его с роскошными кудрями, которые стали чуть ли не визитной карточкой хоккеиста и неотъемлемой частью его имиджа. Летом прошлого года в сети появились фотографии Артемия, на которых его просто не узнать - он абсолютно лысый.
Последняя новость, связанная с Панариным, появилась буквально на днях. Нападающий "Рейнджерс" сообщил, что не примет участие в Матче звёзд НХЛ, который пройдёт в Торонто 3 февраля.
"Привет, фанаты "Рейнджерс". К сожалению, я не смогу поехать на Матч звёзд в этом году. Я и моя жена ждём второго ребёнка. Не могу дождаться этого момента. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Пожалуйста, голосуйте за моих партнёров по команде", - процитировала Панарина пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Панарин провёл за "Рейнджерс" 37 матчей и набрал 53 (24+29) очка. Сейчас россиянин находится в тройке лидеров по результативности текущего сезона. Он делит третью позицию с чешским форвардом "Бостон Брюинз" Давидом Пастрняком, а возглавляет гонку бомбардиров соотечественник Панарина - Никита Кучеров (27+37; 64 очка).
После 37 матчей регулярного чемпионата НХЛ у нью-йоркцев 53 очка - столько нет ни у кого в лиге. Сейчас они лидируют среди всех клубов.
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