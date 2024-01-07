Затворничество, новый имидж и ожидание второго ребёнка. Как живут Артемий Панарин и Алиса Знарок?

После полномасштабного вторжения России в Украину многие ждали, что на эту тему выскажется и Панарин - один из немногих российских хоккеистов, который до этого выступал с критикой в адрес властей своей страны.

Вместо этого в июне 2022 года Панарин сообщил, что у него обсессивно-компульсивное расстройство и он испытывает сильную зависимость от социальных сетей.

"Раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся - локти на коленках отпечатались", - ответил Панарин на вопрос журналистов об использовании кнопочного телефона-раскладушки вместо смартфона.

По словам хоккеиста, после отказа от использования девайсов "мир стал видеться чище, без пелены и без навязанного мнения извне какими-то блогерами". В межсезонье, как говорит сам Панарин, он проводит время недалеко от Нижнего Новгорода. Там у него теперь есть домик на озере, баня и ферма с козами, курами и пчёлами.

Сейчас в Instagram у Панарина всего одна детская фотография и полмиллиона подписчиков.

Алиса Знарок, кстати, последовала примеру Артемия и тоже оградилась от соцсетей, удалив свой аккаунт в Instagram.

В начале 2023 года стало известно, что Артемий и Алиса впервые стали родителями. Об этом рассказал бывший хоккеист Алексей Ковалёв.