Сборная США стала чемпионом мира по хоккею среди юниоров

Сборная США со счетом 6:2 обыграла команду Швеции в финальном матче юношеского чемпионата мира.

Первый гол был забит за три минуты до конца первого периода, когда Гейб Перро забил шайбу после великолепной передачи Уилла Смита.

На третьей минуте второго периода, после терпеливой игры шведов, Отто Стенберг отправил шайбу в ворота сборной США и сделал счет 1:1.

В середине второго периода Исаак Ховард вышел один на один с вратарем Хуго Хевелидом и вывел сборную США вперед, а на 35-й минуте нанес бросок с острого угла, который отскочил от вратаря и попал в ворота - 3:1. За пять секунд до перерыва Йонатан Леккеримяки уменьшил разрыв, сделав счет 2:3.

Хоккейная сборная США вернула себе преимущество в два гола на 79-й секунде третьего периода, когда Зив Буйум нанес точный удар. Когда до конца основного времени оставалось менее четырех минут, Райан Леонард сделал счет 5-2 в пользу сборной США.

Рутгер Макгроарти отправил шайбу в пустые ворота соперника и довел счет до 6-2 в пользу сборной США.

Американские хоккеисты выигрывали чемпионат мира среди юниоров в 2021 году, до этого они также выигрывали титулы в 2017, 2013, 2010 и 2004 годах.

В матче за третье место сборная Чехии на предпоследней минуте основного времени забила четыре гола за 50 секунд и разгромила Финляндию со счетом 8:5 (1:2, 2:3, 5:0).

Сборная Латвии завершила юношеский чемпионат мира, проиграв в четвертьфинале хоккеистам сборной США со счетом 2:7.

В чемпионате мира этого года принимают участие игроки 2004 года рождения и младше.

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