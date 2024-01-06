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Видео ⟩ Остапенко и Киченок выиграли парный турнир серии WTA 500 в Брисбене

rus.tvnet.lv
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Фото: AP/Scanpix

В субботу, 6 января, латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок стала победительницей престижного теннисного турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В финале Киченок и Остапенко в двух сетах одолели пару Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания) со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Киченок взяла девятый титул в парной карьере, Остапенко - восьмой. Они заработают 500 рейтинговых очков и 73 тысячи долларов США призовых.

Киченок и Остапенко успешно начали новый сезон и выиграли третий совместный трофей. В 2022 году теннисистки становились чемпионками на турнире WTA 250 в Бирмингеме и WTA 1000 в Цинциннати.

Ранее сообщалось, что Алена Остапенко потерпела поражение в одиночном четвертьфинальном матче турнира WTA 500 в Брисбене.

Остапенко, посеянная на турнире третьей и занимающая 12-е место в рейтинге WTA, проиграла в четвертьфинале Виктории Азаренко из Беларуси, посеянной восьмой (23-е место по версии WTA) со счетом 3:6, 6:3, 5:7.

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 108 очков в мировом рейтинге и денежный приз в 38 тысяч долларов США.

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