Видео ⟩ Остапенко и Киченок выиграли парный турнир серии WTA 500 в Брисбене

В финале Киченок и Остапенко в двух сетах одолели пару Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания) со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Киченок взяла девятый титул в парной карьере, Остапенко - восьмой. Они заработают 500 рейтинговых очков и 73 тысячи долларов США призовых.

Киченок и Остапенко успешно начали новый сезон и выиграли третий совместный трофей. В 2022 году теннисистки становились чемпионками на турнире WTA 250 в Бирмингеме и WTA 1000 в Цинциннати.

Ранее сообщалось, что Алена Остапенко потерпела поражение в одиночном четвертьфинальном матче турнира WTA 500 в Брисбене.

Остапенко, посеянная на турнире третьей и занимающая 12-е место в рейтинге WTA, проиграла в четвертьфинале Виктории Азаренко из Беларуси, посеянной восьмой (23-е место по версии WTA) со счетом 3:6, 6:3, 5:7.

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 108 очков в мировом рейтинге и денежный приз в 38 тысяч долларов США.

Introducing the first champions of the Brisbane International 🏆



Kichenok and Ostapenko triumph in the women's doubles defeating Minnen/Watson in straight sets 7-5 6-2 👏#BrisbaneTennis pic.twitter.com/7lp8VYEpPu — Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 6, 2024

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