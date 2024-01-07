Капитан молодежной сборной дисквалифицирован на две игры из-за атаки на хоккеиста США

В четвертьфинальной игре, в которой Латвия проиграла США со счетом 2:7, нарушение правил произошло за четыре минуты 37 секунд до конца игры, когда Лочмелис получит двухминутную дисквалификацию.

Дисциплинарная комиссия чемпионата установила, что капитан латвийской сборной нанес неправомерный удар сопернику в район головы, который в тот момент не мог защититься.

Учитывая, что игрок не сможет выступить на молодежном чемпионате мира в следующем году из-за возрастного ограничения, двухматчевая дисквалификация будет распространяться на первые две игры Латвии на взрослом чемпионате мира 2024 года.

Если Лочмелис не будет включен в состав сборной Латвии на старте чемпионата 2024 года, дисквалификация будет применена к следующему чемпионату, на котором игрок будет выступать в рядах сборной Латвии.

Как сообщалось, латвийские хоккеисты заняли четвертое место в группе А на чемпионате мира в Гетеборге, проиграв в первых трех играх Швеции, Канаде и Финляндии соответственно со счетом 0:6, 0:10 и 0:4 соответственно, а в последней игре обыграли Германию со счетом 6:2 и вышли в четвертьфинал.

К участию в чемпионате мира этого года были допущены игроки 2004 года рождения и младше.

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