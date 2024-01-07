Электричество дорожает: Рига будет искать способы сэкономить

Агентство LETA уже сообщало, скачки цен на электроэнергию на бирже Nord Pool вызвали ограничения на работу ряда электростанций в Финляндии. Кроме того, с наступлением сильных морозов значительно увеличился спрос на электроэнергию, сообщили LETA в Министерстве климата и энергетики (KEM).

В странах Северной Европы температура местами опустилась ниже минус 40 градусов по Цельсию. Такие температуры влияют на спрос на электроэнергию, поскольку электричество также используется для отопления домов. В то же время в случае сильных холодов также страдают передача и производство электроэнергии, в результате чего цены на электроэнергию также растут.

5 января цена электроэнергии на бирже Nord Pool в Латвийском регионе с 8:00 до 12:00, а также с 15:00 до 17:00 превысит один евро за киловатт-час (кВтч) без налога на добавленную стоимость. С 7 до 8 часов утра, а также с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00 цена электроэнергии составила от 0,7 до 0,99 евро за кВтч.

С 8 до 9 утра была достигнута максимальная дневная цена на электроэнергию, которая составила 1,47 евро за кВтч.

Из-за непредсказуемого и рекордно высокого тарифа на электроэнергию в Вентспилсе с 7 часов утра в пятницу отключили большую часть рождественских украшений, декоративных световых элементов и освещения фасадов зданий, сообщила LETA специалист по связям с общественностью Вентспилсской городской администрации Лаура Фелдмане.

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