Электричество дорожает: Рига будет искать способы сэкономить

Учитывая, что Рижское самоуправление покупает электроэнергию на бирже, если цены на электроэнергию останутся высокими, может быть принято решение о дополнительных мерах по экономии, сообщили в Рижской думе.
Муниципалитет пока не планирует отключать световые праздничные украшения - они подключены и включаются одновременно с сетью городского освещения, и отключить украшения по отдельности нельзя, если только не делать это вручную.
Украшения планируют демонтировать к 10 февраля, но, к примеру, главные елки уберут уже в середине января.
Кроме того, в праздничном оформлении используются светодиодные фонари, которые считаются энергоэффективными.
В настоящее время Rīgas gaisma снижает интенсивность освещения в местах, где светильники оснащены индивидуальными регуляторами, с полуночи до 4 утра снижение составляет до 50%, а с 23 часов до полуночи, а также с 4 до 5 утра - до 70%, за исключением пешеходных переходов, перекрестков и проблемных зон.
По этой причине ночью в Риге выключать освещение не планируется.
Как сообщили в Рижской думе, самоуправление продолжает меры по внедрению энергоэффективности, заменяя лампочки, совершенствуя системы вентиляции и т. д.
Сегодня Рижское энергетическое агентство (REA) разослало муниципальным служащим призыв быть ответственными потребителями электроэнергии, поскольку цена на электроэнергию выросла в десять раз.
Сотрудников муниципалитета призвали вдумчиво и ответственно пользоваться электроприборами и не забывать выключать свет, когда он не нужен. Особое внимание REA призвали уделить крупным потребителям электроэнергии - систем вентиляции, водогрейных котлов и т.д.
Агентство LETA уже сообщало, скачки цен на электроэнергию на бирже Nord Pool вызвали ограничения на работу ряда электростанций в Финляндии. Кроме того, с наступлением сильных морозов значительно увеличился спрос на электроэнергию, сообщили LETA в Министерстве климата и энергетики (KEM).
В странах Северной Европы температура местами опустилась ниже минус 40 градусов по Цельсию. Такие температуры влияют на спрос на электроэнергию, поскольку электричество также используется для отопления домов. В то же время в случае сильных холодов также страдают передача и производство электроэнергии, в результате чего цены на электроэнергию также растут.
5 января цена электроэнергии на бирже Nord Pool в Латвийском регионе с 8:00 до 12:00, а также с 15:00 до 17:00 превысит один евро за киловатт-час (кВтч) без налога на добавленную стоимость. С 7 до 8 часов утра, а также с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00 цена электроэнергии составила от 0,7 до 0,99 евро за кВтч.
С 8 до 9 утра была достигнута максимальная дневная цена на электроэнергию, которая составила 1,47 евро за кВтч.
Из-за непредсказуемого и рекордно высокого тарифа на электроэнергию в Вентспилсе с 7 часов утра в пятницу отключили большую часть рождественских украшений, декоративных световых элементов и освещения фасадов зданий, сообщила LETA специалист по связям с общественностью Вентспилсской городской администрации Лаура Фелдмане.
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