Чтобы оплатить ипотеку, латвийцы продают ювелирные изделия

"Мы никогда не были согласны с формулировкой "купишь, а потом отдаешь за бесценок!". Чтобы понимали, о чем я, объясню на примере кольца весом 2,1 грамма, которое популярный ювелирный магазин продает со скидкой за 190 евро (до скидки его цена была аж 377 евро). Вес данного кольца в пересчете на высшую пробу золота - лишь 1,23 грамма. Биржевая цена золота 999.9 пробы на данный момент - около 60 евро за грамм, т. е. фактическая ценность кольца по биржевой цене золота - около 73 евро. Мы его (сломанное, погнутое - любое) у клиента можем купить за 66 евро. Мнение о том, что продается золото за бесценок, складывается из того, что, во-первых, ювелирные изделия (в отличие от инвестиционного золота) облагаются НДС, кроме того, производственные и магазинные наценки составляют как минимум 100%, а чаще всего - значительно больше. В нашей практике мы видели изделие, наценка на которое была 4000% (!!!), и клиент, которому его подарили, надеялся получить за него цену, указанную в чеке", - поделилась эксперт.