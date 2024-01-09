Чтобы оплатить ипотеку, латвийцы продают ювелирные изделия

В 2022 году, когда началась страшная война в Украине, резко, в 7 раз, вырос спрос на благородный металл: латвийцы просто опустошили склады инвестиционного золота. В прошлом же году наметилась новая тенденция - люди стали доставать из заветных шкатулок кольца и серьги и продавать их… Каким был для рынка неспокойный 2023 год и каков прогноз на 2024-й? TVNET+ пообщался с экспертами.
Свою стремительную популярность среди частных и институциональных инвесторов золото начало набирать еще в конце 2019 года, когда вспыхнула пандемия, а также был запущен практически неконтролируемый процесс раздачи "вертолетных денег". Уже тогда многим стало ясно, что перебои в цепочках поставок, а также вливание безумных сумм денег в экономику не пройдут бесследно.
"Цена золота в 2023 году в евро выросла на 8,7%, а в долларах США - на 12,8%. Этому способствовали тенденции, заданные в 2022 году, а также бушующая инфляция: в 2022 году спрос на золото во всем мире был рекордно высоким, Латвия также не стала исключением. В 2023 году спрос на золото сохранился стабильным: причина - все еще присутствующая инфляция, а также очевидно ухудшающиеся геополитические риски", - рассказала TVNET+ член правления Tavex Latvia Виктория Горчакова.
Конъюнктура рынка
С 2020 года спрос на золотые слитки и монеты в Латвии увеличился на 70%, а на инвестиционное серебро - на 50%.
"Эта статистика говорит о том, что люди боятся потерять ценность своих накоплений, а также хотят управлять накоплениями вне банковского сектора. Во всем мире ситуация идентичная, и Латвия не стала исключением - золото переживает обоснованную популярность. Доходность золота за последние 5 лет составила более 55%", - говорит эксперт.
Золото дорожало и в 2023 году, и причин для этого было немало. "В периоды высокой инфляции инвесторы часто обращают внимание на активы-убежища, к числу которых относится и золото. Свою роль сыграли разорение нескольких банков в США в начале года и кризис швейцарского банка Credit Suisse. Масштабного банковского кризиса удалось избежать, но спрос на золото в этот период очевидно увеличился. Геополитическая нестабильность и санкционная политика мотивировали центробанки многих стран пересматривать структуру своих резервов в пользу увеличения доли золота. В 2022 году мировые ЦБ скупили 700 тонн золота, что стало рекордом за последние 55 лет. Однако в 2023 году тенденция только усилилась. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), за 9 месяцев 2023 года покупки золота со стороны мировых центральных банков уже составили 800 тонн, а инвестиционный спрос в сравнении с этим же периодом прошлого года вырос на 56%", - подчеркивает В. Горчакова.
Залезли в закрома
Отметим, что инвестиционное золото традиционно является инструментом долгосрочных вложений: негласный "пенсионный фонд" и на пресловутый "черный день". Но поскольку ситуация в экономике, мягко говоря, непростая, TVNET+ поинтересовался, не стали ли люди сбрасывать накопленный "жирок"?
"Исторически в Латвии объемы продажи золота выше объемов обратной покупки, однако в 2023 году рекордная цена золота мотивировала людей фиксировать прибыль. Таким образом, в 2023 году мы выкупили обратно золотых монет и слитков на 30% больше, чем в прошлые годы. Но, несмотря на это, обратная покупка сильно отстает от объема продаж. Латвийцы золото приобретают для долгосрочного инвестирования", - пояснила специалист Tavex.
Однако наметилась другая тенденция - активная продажа населением золотых ювелирных украшений. Сама по себе "ювелирка", если речь идет о накоплениях на "черный день", а не чисто об эстетическом удовольствии - не самое лучшее вложение. Просто потому, что львиная доля цены изделия - это стоимость работы и наценка. Скупают же его как лом - даже если это будет шедевр именитого ювелирного дома. Плюс "бытовое" золото в изделиях идет с примесями и имеет низкую пробу, в отличие от инвестиционных слитков и монет.
"В Латвии мы в 2023 году ощущали повышенный интерес к продаже золотых изделий. Частично заявленные сделки были связаны с желанием людей избавиться от морально устаревших украшений, но были и клиенты, которые говорили, что это вынужденная продажа, т. к. средства необходимы на хозяйственные расходы, в том числе и на покрытие ипотечных кредитов. Продавали, как правило, изделия, приобретенные в начале 2000-х годов, так как сейчас, когда цена золота рекордно высока, это выгодно", - рассказала эксперт. В данный момент за 1 грамм золота 585 пробы человек получает около 33 евро, за изделия 750-й пробы - более 42 евро за грамм.
Виктория Горчакова рассказала, что скупленные ювелирные изделия потом отправляют на крупнейшие мировые заводы по переработке золота. Там их очищают от примесей, получая золото 999.9 пробы, которое потом может использоваться как в промышленности, так и в качестве сырья для изготовления монет и слитков.
"Мы никогда не были согласны с формулировкой "купишь, а потом отдаешь за бесценок!". Чтобы понимали, о чем я, объясню на примере кольца весом 2,1 грамма, которое популярный ювелирный магазин продает со скидкой за 190 евро (до скидки его цена была аж 377 евро). Вес данного кольца в пересчете на высшую пробу золота - лишь 1,23 грамма. Биржевая цена золота 999.9 пробы на данный момент - около 60 евро за грамм, т. е. фактическая ценность кольца по биржевой цене золота - около 73 евро. Мы его (сломанное, погнутое - любое) у клиента можем купить за 66 евро. Мнение о том, что продается золото за бесценок, складывается из того, что, во-первых, ювелирные изделия (в отличие от инвестиционного золота) облагаются НДС, кроме того, производственные и магазинные наценки составляют как минимум 100%, а чаще всего - значительно больше. В нашей практике мы видели изделие, наценка на которое была 4000% (!!!), и клиент, которому его подарили, надеялся получить за него цену, указанную в чеке", - поделилась эксперт.
"По указанным выше причинам мы скептичны, когда слышим фразу - я инвестирую в ювелирные украшения. У инвестиционного золота разница между покупкой и продажей около 3-5%, а у ювелирных изделий - минимум 120%, а чаще все 300-400%. Когда мы говорим о наценках, то люди сразу понимают, в чем "проблема" ювелирных изделий. Их не продают за бесценок - их покупают с космической наценкой", - подытожила В. Горчакова.
Слитки в топе
Вернемся к инвестиционному золоту.
Традиционно его можно приобрести и в монетах, и в слитках. Первые также имеют и нумизматическую ценность.
У монетных дворов существуют как серии монет, которые пополняются ежегодно, так и уникальные монеты, которые выпускаются в честь каких-либо событий. В этом году ожидается, что мемориальный аверс королевы Елизаветы II, дополненный датами правления Ее Величества (данный аверс монет был очень распространен на монетах, датированных 2023 годом), будет заменен на изображение Карла III. В начале февраля этого года в Берлине состоится ярмарка World Money Fair, появятся новинки и оттуда.
Уже второй год подряд среди латвийских малых инвесторов бестселлером являются золотые слитки весом в 1 грамм. Также популярны в качестве инвестиций слитки весом от 10 до 50 граммов и монеты весом в 1 унцию. Средняя сделка покупки в Латвии - это 10 граммов золота.
В преддверии же Рождества в топе были золотые и серебряные монеты и слитки небольших размеров, например, золотые слитки весом от 1 г до 5 г, мелкие серебряные монеты с символом следующего года, а также серебряные коллекционные монеты Банка Латвии. По статистике Tavex, в конце 2023 года чуть более 4 тысяч жителей Латвии получили в качестве рождественского подарка золотые и серебряные монеты или слитки на общую сумму чуть больше полумиллиона евро. Причем покупали их так интенсивно, что были распроданы запасы со складов, рассчитанные на период до конца февраля 2024 года.
Это не для спекуляций
Рассматривают ли сейчас золото как объект спекулятивных сделок или это все также долгосрочные вложения на счастливую старость?
"Не исключаем, что кто-то рассматривает золото как объект спекулятивных сделок, но это определенно не наши клиенты. Мы не рекомендуем инвестировать в физическое золото, если понимаем, что цель человека — приобрести золото в надежде, что в очень короткий срок цена вырастет и он сможет заработать. С такой концепцией можно рисковать с "бумажным" золотом, приобретение же физического золота должно быть мотивировано иначе. Во время начала войны в Украине некоторым клиентам мы отказали именно по этой причине – чувствовали, что люди не до конца понимают суть инвестирования в золото. Золото точно не игра в казино", - говорит эксперт.
Прогнозы на 2024 год
В течение 2023 года золото прошло через два мини-цикла, которые завершились ростом цены с 1800 USD/oz в октябре до 2070 USD/oz в конце декабря. 4 декабря прошлого года цены на золото установили исторический рекорд, поднявшись до 2152 USD/oz за унцию.
По мнению руководителя департамента дилинга Tavex Яниса Астича в последнее время проявились две тенденции, которые приведут к выходу цены золота за пределы среднесрочного диапазона.
Первая тенденция — возросший спрос центральных банков. Эта компонента спроса на золото исторически создавала около 12% спроса, но в 2022 году доля данного спроса удвоилась и оставалась повышенной в 2023 году. Причиной стал фундаментальный сдвиг предпочтений в формировании международных резервов ЦБ развивающихся рынков.
Вторая тенденция также связана с центральными банками. Она проявляется через ожидания начала цикла смягчения политики сначала ФРС США, а затем другими крупными ЦБ. Все три последних цикла снижения ставок ФРС (в 2000, 2007 и 2019 годах) сопровождались ощутимым удорожанием золота. Поэтому, по мнению экспертов Tavex, начало смягчения политики в 2024 году предвещает цене золота значительную прибавку.
В 2024 году тенденции на рост стоимости золота, скорее всего, продолжатся. Геополитическое напряжение, к сожалению, не спадает. Атаки на суда в Красном море усложняют логистику многих товаров, в том числе и энергоносителей, а это может снова запустить спираль инфляции.
"Снижение процентных ставок, сопровождаемое ослаблением доллара США, оказывает поддержку золоту", — именно такой прогноз цены золота выразил Bank of America.
По прогнозу МВФ увеличение глобального благосостояния в этом году будет на уровне примерно 3% в год, что также может стать фундаментальным драйвером для роста золота.
Многие аналитики высказывают мнение, что цена золота превысит отметку 2200 USD/oz в первом полугодии и сможет достигнуть 2300 USD/oz к концу 2024 года. WGC отмечает: усиление геополитической напряженности в ключевой год выборов для многих крупных экономик в сочетании с продолжающимися покупками центральных банков может оказать дополнительную поддержку золоту.
Малым инвесторам рекомендуется держать в золоте порядка 10% своего инвестиционного портфеля: оно считается своеобразным инструментом "страховки" ваших накоплений в период сильной экономической и геополитической турбулентности. А остальные 90% стоит распределить между другими активами.
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