Вт, 9.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Российскому рэперу, который участвовал в "голой" вечеринке Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Гостю "почти голой" вечеринки Насти Ивлеевой - рэперу Vacio (настоящее имя - Николай Васильев) - вручили повестку в военкомат, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Московский комсомолец".

Ранее сообщалось, что Vacio был арестован за участие в "почти голой" вечеринке, потом он пропал из спецприемника №1 в Москве. Как позднее сообщил ряд российских СМИ, его задержали повторно, признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и арестовали на десять суток.

Защита рэпера заявила, что после того как Васильев отбыл 15 суток, его отвезли в военкомат в районе станции метро "Белорусская" и вручили повестку на 9 января. Затем музыкант был доставлен в отдел полиции для профилактической беседы.

В свою очередь, Русская служба BBC сообщает, что в Санкт-Петербурге был задержан фронтмен группы "Щенки" Максим Тесли (Моисеев). Во время концерта музыкант вышел на сцену в носке на пенисе.

"Фонтанка" пишет, что у музыканта был билет в Екатеринбург, откуда он якобы планировал уехать в Казахстан. Согласно словам источника издания, Тесли вменяют мелкое хулиганство.

Накануне в Telegram-каналах появилось видео с концерта группы "Щенки" в Санкт-Петербурге, на котором Тесли стоит на сцене в одном носке, прикрывающем гениталии. В один момент, как писали Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, носок упал.

В Telegram-каналах предполагают, что таким образом музыкант поддержал Vacio. Другие же пишут, что он не первый год выходит на сцену в таком виде.

Общественник Виталий Бородин, который регулярно отправляет доносы на известных людей, пожаловался на Тесли в прокуратуру. Он усмотрел в поведении артиста "пропаганду ЛГБТ".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх