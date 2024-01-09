Российскому рэперу, который участвовал в "голой" вечеринке Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

Гостю "почти голой" вечеринки Насти Ивлеевой - рэперу Vacio (настоящее имя - Николай Васильев) - вручили повестку в военкомат, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Московский комсомолец".
Ранее сообщалось, что Vacio был арестован за участие в "почти голой" вечеринке, потом он пропал из спецприемника №1 в Москве. Как позднее сообщил ряд российских СМИ, его задержали повторно, признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и арестовали на десять суток.
The rapper Vacio, who came to the scandalous "naked party" in Moscow in one sock, was summoned to the military recruitment office— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2024
The rapper's lawyers said that after Vasilyev served the first 15 days in a special detention center, he was taken to the military recruitment center… pic.twitter.com/7yKU9s02Cw
Защита рэпера заявила, что после того как Васильев отбыл 15 суток, его отвезли в военкомат в районе станции метро "Белорусская" и вручили повестку на 9 января. Затем музыкант был доставлен в отдел полиции для профилактической беседы.
В свою очередь, Русская служба BBC сообщает, что в Санкт-Петербурге был задержан фронтмен группы "Щенки" Максим Тесли (Моисеев). Во время концерта музыкант вышел на сцену в носке на пенисе.
"Фонтанка" пишет, что у музыканта был билет в Екатеринбург, откуда он якобы планировал уехать в Казахстан. Согласно словам источника издания, Тесли вменяют мелкое хулиганство.
Накануне в Telegram-каналах появилось видео с концерта группы "Щенки" в Санкт-Петербурге, на котором Тесли стоит на сцене в одном носке, прикрывающем гениталии. В один момент, как писали Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, носок упал.
В Telegram-каналах предполагают, что таким образом музыкант поддержал Vacio. Другие же пишут, что он не первый год выходит на сцену в таком виде.
Общественник Виталий Бородин, который регулярно отправляет доносы на известных людей, пожаловался на Тесли в прокуратуру. Он усмотрел в поведении артиста "пропаганду ЛГБТ".
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