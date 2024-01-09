Российскому рэперу, который участвовал в "голой" вечеринке Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

Ранее сообщалось, что Vacio был арестован за участие в "почти голой" вечеринке, потом он пропал из спецприемника №1 в Москве. Как позднее сообщил ряд российских СМИ, его задержали повторно, признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и арестовали на десять суток.

The rapper Vacio, who came to the scandalous "naked party" in Moscow in one sock, was summoned to the military recruitment office



The rapper's lawyers said that after Vasilyev served the first 15 days in a special detention center, he was taken to the military recruitment center… pic.twitter.com/7yKU9s02Cw — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2024

Защита рэпера заявила, что после того как Васильев отбыл 15 суток, его отвезли в военкомат в районе станции метро "Белорусская" и вручили повестку на 9 января. Затем музыкант был доставлен в отдел полиции для профилактической беседы.