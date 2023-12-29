The Moscow Times: Участников "почти голой" вечеринки Ивлеевой преследуют по команде Кремля

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на вопрос журналистов, отказался комментировать "почти голую" вечеринку.

Преследование участников "почти голой" вечеринки в РФ

Вечеринка с дресс-кодом "almost naked", организованная блогером Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в ночь на 21 декабря. Выложенные в Сеть фото и видеозаписи с этого мероприятия вызвали возмущение провластных активистов. Они обвинили российских селебрити в неподобающем поведении во время войны и начали массово жаловаться на них в Генпрокуратуру и МВД.

Одного из гостей - рэпера Vacio (Николая Васильева), явившегося на вечеринку только в кроссовках и одном носке, - арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 000 рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Что касается Анастасии Ивлеевой, то в отношении нее продюсер Александр Иншаков подал в Хамовнический суд Москвы коллективный иск на 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, в отношении блогера были начаты налоговые проверки. Как сообщает издание Forbes, среди тех, кто отказался от рекламного сотрудничества с девушкой или планирует это сделать, - банк "Тинькофф", оператор МТС и парфюмерно-косметическая сеть "Золотое яблоко".

Участники "почти голой вечеринки" подверглись резкой критике на российских государственных телеканалах. Их выступления стали вырезать из уже записанных новогодних шоу.

Анастасия Ивлеева и несколько ее гостей, в том числе певцы Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская и телеведущая Ксения Собчак, записали видеообращения с извинениями.