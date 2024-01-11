Видео ⟩ Остапенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Латвийская теннисистка в четвертьфинале обыграла украинку Марту Костюк со счетом 7:5, 6:3. Матч теннисисток продолжался 1 час 32 минуты.

За выход в полуфинал Остапенко заработала 195 рейтинговых очков и 51 205 долларов призовых.

На данный момент предварительный рейтинг показывает, что Остапенко на следующей неделе войдет в топ-10 рейтинга WTA.

Остапенко занимает 12-е место в рейтинге WTA и посеяна в турнире под шестым номером, а Костюк - 41-я ракетка мира.

В полуфинале турнира в Аделаиде Остапенко встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) - Екатерина Александрова (Россия).

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 января, латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок стала победительницей престижного теннисного турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В финале Киченок и Остапенко в двух сетах одолели пару Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания) со счетом 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Киченок взяла девятый титул в парной карьере, Остапенко - восьмой. Они заработают 500 рейтинговых очков и 73 тысячи долларов США призовых.

Киченок и Остапенко успешно начали новый сезон и выиграли третий совместный трофей. В 2022 году теннисистки становились чемпионками на турнире WTA 250 в Бирмингеме и WTA 1000 в Цинциннати.

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