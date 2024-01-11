"Скатуве" в огне" - спектакль Театра им. М.Чехова, основанный на реальных событиях

3 февраля на Большой сцене Театра имени Михаила Чехова ожидается премьера спектакля "Скатуве" в огне": постановка Лауры Грозы обещает продолжение и развитие начатой ранее темы взаимоотношения власти и общества, которая стала лейтмотивом всех спектаклей театра в этом сезоне.
Пьеса "Скатуве" в огне" создана в контексте реальных исторических событий: фон истории отражает события 1937 и 1938 годов, когда СССР в рамках Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе "латышскую операцию".
Исторические данные говорят, что в ходе этих операций было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни – расстрелу.
Жертвой этой безжалостной статистики стала и труппа московского латышского театра "Скатуве", где играла признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко.
Дата премьеры спектакля "Скатуве" в огне" – 3 февраля – выбрана не случайно: это годовщина уничтожения театральной труппы "Скатуве". 3 февраля 1938 года ее участники были расстреляны на полигоне Бутово.
Режиссер Лаура Гроза поясняет:
"Спектакль "Скатуве" в огне" – это вторая часть моего диптиха (первая – "В бальных туфельках по Сибирским снегам"), в которой мы всей нашей командой мы продолжаем освещать кошмары прошлого века, которые, к сожалению, были суровой реальностью.
В отличие от пронзительно острой истории о депортации, здесь так называемые "неудобные латыши" приехали в Москву по собственной воле, чтобы поделиться пространством своей культуры в чужой стране, будучи не в состоянии поверить, что это может оказаться преступлением».
Спектакль "Скатуве" в огне" будет билингвальным: со сцены будет звучать как латышский, так и русский язык. Актерский ансамбль в этом спектакле составят как актеры Театра Чехова: Екатерина Фролова, Вероника Плотникова, Шамиль Хаматов, Яков Рафальсон, Александр Маликов, Анатолий Фечин, Константин Никулин и другие, - так и приглашенные артисты: Инесе Кучинска (которая сыграет Марию Лейко), Мартиньш Вилсонс и Иварс Калниньш.
В творческую команду спектакля под руководством Лауры Грозы входят: Артурс Дицис (драматург), MAREUNROL'S (костюмы и сценография); Рудолфс Данкфелдс и Микелис Путниньш (авторы оригинальной музыки), -8 (видеохудожник) и Айнарс Пастарс (художник по свету).
Спектакль рекомендуется зрителям старше 16 лет, билеты можно приобрести на сайте: bilesuserviss.lv – или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы спектакля "Скатуве" в огне": 03.02., 04.02., 13.02., 28.02., 20.03., 21.03., 22.03.
Галерея: фото с репетиции спектакля "Скатуве" в огне"
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