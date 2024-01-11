"Скатуве" в огне" - спектакль Театра им. М.Чехова, основанный на реальных событиях

Пьеса "Скатуве" в огне" создана в контексте реальных исторических событий: фон истории отражает события 1937 и 1938 годов, когда СССР в рамках Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе "латышскую операцию".

Исторические данные говорят, что в ходе этих операций было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни – расстрелу.

Жертвой этой безжалостной статистики стала и труппа московского латышского театра "Скатуве", где играла признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко.

"Скатуве" в огне" Фото: Пресс-фото

Дата премьеры спектакля "Скатуве" в огне" – 3 февраля – выбрана не случайно: это годовщина уничтожения театральной труппы "Скатуве". 3 февраля 1938 года ее участники были расстреляны на полигоне Бутово.

Режиссер Лаура Гроза поясняет:

"Спектакль "Скатуве" в огне" – это вторая часть моего диптиха (первая – "В бальных туфельках по Сибирским снегам"), в которой мы всей нашей командой мы продолжаем освещать кошмары прошлого века, которые, к сожалению, были суровой реальностью.

"Скатуве" в огне" Фото: Пресс-фото