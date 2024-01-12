Видео ⟩ Желание поменять телефонного оператора привело к большому долгу и претензиям от коллекторов

Предложение было более выгодным, чем у тогдашнего оператора Tele2, поэтому семья решила согласиться на предложение и подписала договор. Через пару дней курьер уже доставил три SIM карты.

"Через два часа после того, как мне принесли SIM карты, мне позвонили из Tele2 и сделали еще более выгодное предложение. Я зашел в салон Bite, все рассказал сотруднице. Она сказала, что я могу забыть про симки, делать больше нечего. Для меня было большим сюрпризом, когда на Рождество я получил сообщение от коллекторов", - рассказал Том.

Коллекторы сообщили Тому, что у него есть непогашенные обязательства перед Bite, и вместе с процентами он должен выплатить 364 евро.

Представители компании Bite пообещали выяснить, что произошло. После того, как программа Bez Tabu связалась с представителем Bite, Тому позвонили и сообщили, что он может забыть о долге.

"Мы обнаружили, что с нашей стороны была обнаружена ошибка. Ситуация решена в пользу клиента, все претензии к нему отменены. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию", - заявили в компании Bite.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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