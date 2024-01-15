"Мало кто знает, что я не хочу быть актёром". 10 вопросов Максиму Буселу

RUS TVNET попросил Максима Бусела закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Я всегда восхищался актёрской игрой... Мерил Стрип и Эндрю Скотта. Это актёр, которого я с недавних пор безумно полюбил, посмотрев то, как он играет Гамлета. Знаете, иногда смотришь на актёрскую работу и понимаешь, как они это делают. Эти два актёра, которые приходят на ум, глядя на игру которых я не всегда могу понять, как они это делают и чем. Это круто!

2. Я стараюсь избегать... осознанного зла, лжи и неискренности.

3. Если бы я мог читать мысли, то... я бы этим точно не хотел пользоваться, потому что ни к чему хорошему это точно не приведёт. Раз мне что-то не дано знать, то значит я этого не должен знать.