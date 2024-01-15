"Мало кто знает, что я не хочу быть актёром". 10 вопросов Максиму Буселу

15 января свой 31-й день рождения отмечает актёр Рижского русского театра им. М. Чехова Максим Бусел.
RUS TVNET попросил Максима Бусела закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Я всегда восхищался актёрской игрой... Мерил Стрип и Эндрю Скотта. Это актёр, которого я с недавних пор безумно полюбил, посмотрев то, как он играет Гамлета. Знаете, иногда смотришь на актёрскую работу и понимаешь, как они это делают. Эти два актёра, которые приходят на ум, глядя на игру которых я не всегда могу понять, как они это делают и чем. Это круто!
2. Я стараюсь избегать... осознанного зла, лжи и неискренности.
3. Если бы я мог читать мысли, то... я бы этим точно не хотел пользоваться, потому что ни к чему хорошему это точно не приведёт. Раз мне что-то не дано знать, то значит я этого не должен знать.
4. Быть актёром в Латвии - это... значит осознанно принять реалии местной "индустрии". Мы не из тех больших стран, где в актёрской нише можно очень хорошо зарабатывать. В местной киноиндустрии нет больших денег, потому что, опять же, нет большого спроса. Ну, по крайней мере мне не удаётся только актёрской профессией зарабатывать так, чтобы жить, а не выживать.
5. Меня раздражает... нежелание услышать, лицемерие и безумно раздражает несправедливость. А если отвечать не так серьёзно, то меня раздражает, когда без спроса берут мои вещи. Но это не так страшно.
6. Когда меня узнают на улице... я теряюсь. Люди по-разному узнают - кто-то узнаёт громко, кто-то деликатно и этично. Но в целом я всё равно теряюсь и мне становится неловко, хотя это, конечно же, приятно.
7. Мало кто знает, что... я не хочу быть актёром.
8. Я жалею... что около десяти лет назад я не воспользовался возможностью бесплатно учиться на киноактёра в Warner Brothers в Голливуде. Мне безумно хотелось остаться в Риге, меня только взяли в Рижский русский театр, и я выбрал его. Мне так хотелось театра тогда. Ох, как я об этом жалею!
9. В школе я больше всего не любил... математику. Несмотря на то, что я был в математической школе и математическом классе. Вот это парадокс!
10. Я боюсь... умирать болезненно и мучительно.
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