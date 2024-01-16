Автобусы, трамваи, поезда: какой транспорт задерживается из-за непогоды?

Во вторник, 16 января, с раннего утра в Риге продолжается сильный снегопад, а из-за ветра местами образовались снежные заносы. Условия передвижения по улицам затруднены, задерживается общественный транспорт. Вся имеющаяся снегоуборочная техника задействована для расчистки улиц. RUS TVNET собрал информацию о том, какой транспорт может задерживаться из-за непогоды.
Автобусы и троллейбусы в Риге из-за снегопада задерживаются на 20 минут, сообщила агентству LЕТА представитель предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
В центре Риги остановилось движение трамваев 1-го и 11-го маршрутов
В центре Риги остановилось движение трамваев 1-го и 11-го маршрутов в направлении Юглы и Межапарка. Трамваи остановились возле улицы Матиса, и затор тянется как минимум до улицы Гертрудес.
Как сообщили в Rīgas satiksme, движение остановлено по техническим причинам из-за неработающей трамвайной стрелки. Ремонтная бригада предприятия работает на месте происшествия, чтобы устранить технические проблемы и восстановить движение трамваев.
Из-за непогоды могут задерживаться поезда
Во вторник также возможны задержки поездов, сообщает AS Pasažieru vilciens (PV) в микроблоге X. Как отмечает PV, движению поездов может помешать влияние снегопада на работу стрелочных переводов, а также поваленные возле путей деревья.
PV напоминает, что информацию об изменениях в расписании поездов можно найти на сайте vivi.lv и в мобильном приложении Vivi Latvija.
"Снежные билеты" в Риге не введены
Так называемые "снежные билеты" во вторник в Риге не были введены, так как, согласно прогнозам, значительного увеличения снежного покрова не ожидалось, сообщили LЕТА в Рижской думе. "Снежные билеты" в столице вводятся в те дни, когда ожидается сильный снегопад, чтобы люди меньше пользовались личным транспортом.
Хотя было объявлено предупреждение о сильном снеге, прогнозы показывали, что снежный покров увеличится на пять сантиметров. Как отметили в самоуправлении, это не такое количество снега, чтобы существенно затруднить работу по зимнему содержанию улиц, к тому же благодаря недавней оттепели и вывозу снега улицы города не были им завалены.
Как сообщили в Рижской думе, в настоящее время вся имеющаяся техника задействована для расчистки улиц и тротуаров. Ожидается, что снегопад продлится до полудня, и после его окончания расчистка будет проведена повторно.
Рижская дума просит жителей столицы проявить понимание, так как при таких погодных условиях снег может появиться на улицах в течение очень короткого времени, в том числе вскоре после расчистки проезжей части и тротуаров. В связи со сложными дорожными условиями рекомендуется заранее планировать время выезда и маршруты с учетом того, что в пути, возможно, придется провести больше времени, чем обычно.
Этой зимой расчистку улиц в столице осуществляет объединение предприятий Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. Улицы расчищают 65 единиц снегоуборочной техники, в том числе 34 комплексные машины по расчистке и обработке улиц.
Сегодня утром снег и обледенение затрудняют движение на главных и региональных дорогах почти по всей Латвии, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
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