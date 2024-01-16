Автобусы, трамваи, поезда: какой транспорт задерживается из-за непогоды?

Так называемые "снежные билеты" во вторник в Риге не были введены, так как, согласно прогнозам, значительного увеличения снежного покрова не ожидалось, сообщили LЕТА в Рижской думе. "Снежные билеты" в столице вводятся в те дни, когда ожидается сильный снегопад, чтобы люди меньше пользовались личным транспортом.

Хотя было объявлено предупреждение о сильном снеге, прогнозы показывали, что снежный покров увеличится на пять сантиметров. Как отметили в самоуправлении, это не такое количество снега, чтобы существенно затруднить работу по зимнему содержанию улиц, к тому же благодаря недавней оттепели и вывозу снега улицы города не были им завалены.

Как сообщили в Рижской думе, в настоящее время вся имеющаяся техника задействована для расчистки улиц и тротуаров. Ожидается, что снегопад продлится до полудня, и после его окончания расчистка будет проведена повторно.

Рижская дума просит жителей столицы проявить понимание, так как при таких погодных условиях снег может появиться на улицах в течение очень короткого времени, в том числе вскоре после расчистки проезжей части и тротуаров. В связи со сложными дорожными условиями рекомендуется заранее планировать время выезда и маршруты с учетом того, что в пути, возможно, придется провести больше времени, чем обычно.

Этой зимой расчистку улиц в столице осуществляет объединение предприятий Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. Улицы расчищают 65 единиц снегоуборочной техники, в том числе 34 комплексные машины по расчистке и обработке улиц.

Сегодня утром снег и обледенение затрудняют движение на главных и региональных дорогах почти по всей Латвии, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

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