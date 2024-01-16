Метель в Риге: общественный транспорт опаздывает на 20 минут

В Риге идет сильный снег, и движение транспорта в целом замедлено, что приводит к задержкам в графике движения общественного транспорта.

По словам Барташевичи-Фелдмане, с движением трамваев проблем меньше, но временно было остановлено движение трамваев на 1-м и 5-м маршрутах, поэтому сейчас они ходят с опозданием примерно на 15 минут.

На других трамвайных маршрутах задержек нет.

​В Риге с раннего утра продолжается сильный снегопад, скорость ветра на севере столицы порывами достигала 19 метров в секунду, температура воздуха опустилась до -5...-6 градусов.

Как сообщили в Рижской думе, в настоящее время вся имеющаяся техника задействована на расчистке улиц и тротуаров. Ожидается, что снегопад продлится до полудня, и после его окончания расчистка будет проведена повторно.

Рижская дума просит жителей столицы проявить понимание, так как при таких погодных условиях снег может появиться на улицах в течение очень короткого времени, в том числе вскоре после расчистки проезжей части и тротуаров. В связи со сложными дорожными условиями рекомендуется заранее планировать время выезда и маршруты с учетом того, что в пути, возможно, придется провести больше времени, чем обычно.

Этой зимой расчистку улиц в столице осуществляет объединение предприятий Daugavas labā krasta uzturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. Улицы расчищают 65 единиц снегоуборочной техники, в том числе 34 комплексные машины по расчистке и обработке улиц.

В отличие от других случаев, когда прогнозировался сильный снегопад, на этот раз в Риге не ввели так называемые "снежные билеты".

Сегодня утром снег и обледенение затрудняют движение на главных и региональных дорогах почти по всей Латвии, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

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