Поддержка войны, бритьё налысо, развод с украинцем. Что случилось с актрисой Ириной Горбачёвой?

На этой неделе широкий резонанс вызвало интервью российской актрисы Ирины Горбачёвой YouTube-каналу "Мадонна Мур", в котором популярная актриса говорила не только на профессиональные, но и на политические темы.
Ирина Горбачёва известна, в частности, по ролям в сериалах "Молодая гвардия", "Чики", а также в фильмах "Аритмия", "Я худею", "Тренер", "История одного назначения", "Громкая связь" и других.
Родившаяся в Мариуполе актриса, которая была замужем за украинским музыкантом, участником групп Quest Pistols и "Агонь" Антоном Савлеповым, рассказала, что помогает беженцам из аннексированных Россией ДНР и ЛНР, а расхождение во взглядах стало одной из причин её развода.
Актриса заявила, что её семья распалась и друзья отвернулись от неё из-за того, что она не стала публично осуждать войну, развязанную Россией против Украины. По словам Горбачёвой, из-за своей позиции она лишилась 95% своих друзей.
В середине интервью, рассказывая об участии в ретритах, актриса упомянула, что в какой‑то момент её жизнь "превратилась в труху".
"Я не хочу отнекиваться и говорить: "Я не часть своей страны, я не часть своего государства". Я часть своего государства, я часть своей страны. Я часть любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно, по мне ударило, потому что 95% друзей от меня отвернулись", - сказала Горбачёва в интервью.
По словам актрисы, последний раз она была в родном городе в 2021 году. Её родственники, включая бабушку, папу, тётю, двоюродную сестру и племянников, живут в Москве и Подмосковье.
Горбачёва интересуется духовными практиками, посещает православные храмы и участвует в ретрит-путешествиях, в том числе и с латвийским теле- и радиоведущим, писателем и путешественником Алексом Дубасом.
35-летняя Горбачёва на днях в соцсетях показала свой новый имидж: актриса побрилась налысо. Она опубликовала видео, на котором позирует с новой причёской на пляже, счастливо улыбаясь.
Интервью актрисы вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Мнения интернет-пользователей, посмотревших интервью или услышавших отрывки из него, разошлись. Одни благодарили Горбачёву за интервью, актёрскую работу и занятую ею позицию, другие разочаровались в актрисе после её слов и вспомнили её предыдущие интервью, например, Юрию Дудю и Ирине Шихман, которые резко контрастируют с её нынешними высказываниями.
В русскоязычном сегменте соцсети Х (бывший Twitter) реакции на интервью Горбачёвой куда более однополярные. Там большинство пользователей актрису "отменяют", сравнивают с Чичериной и говорят, что она просто "выбрала комфорт и бабки".
Отметим, что одним из лидеров новогоднего кинопроката в России стал фильм "Бременские музыканты", в котором в роли Кошки снялась Ирина Горбачёва.
"Первое разочарование - Рома Зверь, второе - Ира Горбачёва", - написал один из пользователей соцсети.
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