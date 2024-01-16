Поддержка войны, бритьё налысо, развод с украинцем. Что случилось с актрисой Ириной Горбачёвой?

Ирина Горбачёва известна, в частности, по ролям в сериалах "Молодая гвардия", "Чики", а также в фильмах "Аритмия", "Я худею", "Тренер", "История одного назначения", "Громкая связь" и других.

Родившаяся в Мариуполе актриса, которая была замужем за украинским музыкантом, участником групп Quest Pistols и "Агонь" Антоном Савлеповым, рассказала, что помогает беженцам из аннексированных Россией ДНР и ЛНР, а расхождение во взглядах стало одной из причин её развода.

Актриса заявила, что её семья распалась и друзья отвернулись от неё из-за того, что она не стала публично осуждать войну, развязанную Россией против Украины. По словам Горбачёвой, из-за своей позиции она лишилась 95% своих друзей.

В середине интервью, рассказывая об участии в ретритах, актриса упомянула, что в какой‑то момент её жизнь "превратилась в труху".