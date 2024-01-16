SAB прокомментировало поездку нескольких депутатов Сейма в Китай

SAB в соответствии со своей компетенцией регулярно информирует и предупреждает должностных лиц Латвии, в том числе депутатов Сейма, о рисках, которые могут возникнуть при посещении стран за пределами Европейского союза (ЕС) и НАТО.

В целом SAB рекомендует не только политикам, предпринимателям, исследователям, но и каждому, кто планирует поездку в страны за пределами ЕС и НАТО, оценить возможные риски, которые могут возникнуть при поездке в конкретную страну.

"Интересы Китая - политическое и экономическое присутствие - в нашем регионе наметились все более ощутимо. Следует учитывать, что сотрудничество с третьими странами может включать риски с тенденцией к угрозе безопасности не только вовлеченных сторон, но и государства", - подчеркивает SAB.

Важно осознавать, что поездки, спонсируемые со стороны государства пребывания, могут быть направлены не только на дружеское сотрудничество и презентацию возможностей, но и включать и целенаправленные попытки наладить долгосрочные контакты с конкретными лицами, обладающими знаниями, влиянием или доступом к информации, указывает SAB.