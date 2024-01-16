SAB прокомментировало поездку нескольких депутатов Сейма в Китай

Интересы Китая в нашем регионе - его политическое и экономическое присутствие - заметны все более ощутимо, признали в Бюро по защите Сатверсме (SAB), комментируя поездку ряда депутатов Сейма в Китай.
SAB в соответствии со своей компетенцией регулярно информирует и предупреждает должностных лиц Латвии, в том числе депутатов Сейма, о рисках, которые могут возникнуть при посещении стран за пределами Европейского союза (ЕС) и НАТО.
В целом SAB рекомендует не только политикам, предпринимателям, исследователям, но и каждому, кто планирует поездку в страны за пределами ЕС и НАТО, оценить возможные риски, которые могут возникнуть при поездке в конкретную страну.
"Интересы Китая - политическое и экономическое присутствие - в нашем регионе наметились все более ощутимо. Следует учитывать, что сотрудничество с третьими странами может включать риски с тенденцией к угрозе безопасности не только вовлеченных сторон, но и государства", - подчеркивает SAB.
Важно осознавать, что поездки, спонсируемые со стороны государства пребывания, могут быть направлены не только на дружеское сотрудничество и презентацию возможностей, но и включать и целенаправленные попытки наладить долгосрочные контакты с конкретными лицами, обладающими знаниями, влиянием или доступом к информации, указывает SAB.
Подробнее о созданных третьими странами рисках для безопасности латвийского государства можно будет узнать, ознакомившись с неклассифицированной частью отчета о деятельности SAB за 2023 год, который будет опубликован в скором времени.
Как уже сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в соответствии со своей компетенцией планирует оценить поездку нескольких депутатов Сейма в Китай, сообщает программа Panorāma.
В группу депутатов, совершивших поездку за деньги китайского правительства, входили депутаты от партии "Латвия на первом месте" - Айнар Шлесерс, Ричард Шлесерс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича и Кристап Криштопанс, от Национального объединения - Эдмунд Тейрумниекс и Александр Кирштейнс, а также Виктория Плешкане от партии "Стабильности!".
Лидер группы Айнар Шлесерс публично заявил, что эту поездку оплатило правительство Китая.
Эксперты по внешней политике уделяют пристальное внимание этому визиту, отмечая, что он проходит в то время, когда Европейский союз проявляет осторожность в отношениях с Китаем и рассматривает его как стратегического соперника.
Латвийское телевидение выяснило, что вопреки тому, что публично заявил Айнар Шлесерс, это не командировка, поскольку заявление о командировке не было подано в президиум Сейма и, следовательно, не было одобрено.
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