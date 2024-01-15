Видео ⟩ Поездка депутатов Сейма в Китай попала в поле зрения KNAB

В группу депутатов, совершивших поездку за деньги китайского правительства, входили депутаты из партии "Латвия на первом месте" - Айнар Шлесерс, Ричард Шлесерс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича и Кристап Криштопанс, от Национального объединения - Эдмунд Тейрумниекс и Александр Кирштейнс, а также Виктория Плешкане от партии "За стабильность!".

Лидер группы Айнар Шлесерс публично заявил, что эту поездку оплатило правительство Китая.

"Все расходы латвийской делегации берет на себя правительство Китая. Эта командировка обошлась латвийским налогоплательщикам в 0 евро!"

Такое заявление было опубликовано в аккаунте Айнара Шлесерса в Facebook, где можно увидеть депутатов Сейма, позирующих с представителями Всекитайского собрания народных представителей и на экскурсиях. На одном из видеороликов в социальной сети депутата показан массаж ног.

Эксперты по внешней политике уделяют пристальное внимание этому визиту, отмечая, что он проходит в то время, когда Европейский союз проявляет осторожность в отношениях с Китаем и рассматривает его как стратегического соперника.

Латвийское телевидение выяснило, что, вопреки тому, что публично заявил Айнар Шлесерс, это не командировка, поскольку заявление о командировке не было подано в Президиум Сейма и, следовательно, не одобрено.

"Реагируя на обнародованную информацию о визите нескольких депутатов Сейма в Китай KNAB проведет глубокую оценку этой информации в соответствии со своей компетенцией", - сообщили в KNAB.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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