БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Самые громкие шпионские скандалы в Эстонии за последние 30 лет

Третьего января Полиция безопасности задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в осуществлении и поддержке шпионской деятельности против Эстонской Республики. Мы решили вспомнить самые громкие истории шпионажа после восстановления независимости Эстонии. Их, к сожалению, было не мало, пишет Rus.Postimees.
Херман Симм
Херман Симм вошел в историю как первый государственный изменник, осужденный после восстановления независимости Эстонии. Бывший глава управления безопасности Министерства обороны Эстонии был арестован 21 сентября 2008 года по обвинению в госизмене. Его жена, Хеэте Симм, была взята под стражу по подозрению в пособничестве государственной измене.
Эстонский суд признал Симма виновным в госизмене и разглашении секретной информации и приговорил к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения. По данным Полиции безопасности, Симм снабжал российские спецслужбы информацией в период с 1995 по 2008 год.
Согласно результатам расследования, проведенного КаПо, Симм начал сотрудничать со Службой внешней разведки России (СВР) еще летом 1995 года и передавал секретную информацию вплоть до своего задержания в сентябре 2008 года. Таким образом, он передал контактным лицам в СВР 19 документов, содержащих государственные тайны, один документ конфиденциального уровня и четыре документа ограниченного пользования.
Симм также поделился с российской стороной информацией о международных информационных и коммуникационных системах, безопасности данных, разведке, контрразведке и оборонной политике. Эта информация была передана Эстонии на основании международных соглашений и включала в себя в том числе по меньшей мере 82 документа ограниченного пользования, 247 конфиденциальных и 33 засекреченных документа.