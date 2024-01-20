БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Самые громкие шпионские скандалы в Эстонии за последние 30 лет

Уно Пуусепп вырос в семье советского офицера. В 1970-е годы после окончания спецшколы по специальности радист-диверсант, поступил на службу в КГБ СССР. После развала СССР оказался одним из немногих бывших кэгэбэшников, кого взяли на работу в КаПо.

В 1996 году Пуусепп принял решение о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Его связником стал бывший коллега по КГБ Николай Ермаков, который жил в Эстонии, занимался бизнесом и регулярно бывал в России. Связь в основном осуществлялась через тайники.

Информация, полученная от Пуусеппа, в частности позволила сорвать крупномасштабную спецоперацию ЦРУ и АНБ по подключению к оптоволоконному кабелю, через который передавалась зашифрованная дипломатическая информация из российского посольства. Располагая этой информацией, американцам дали возможность завезти и установить дорогостоящую аппаратуру, а после этого связь пустили по другим каналам.

Павел Романов

Павел Романов. Фото: Erik Prozes

Павел Романов - начал работать на ФСБ еще в 1994 году. Он собирал и передавал информацию об эстонской погранохране, Силах обороны, Кайтселийте и других учреждениях и их работниках, о тактике погранохраны и возможностях незаметного пересечения эстонско-российской границы.

В течение нескольких лет он руководил нелегальной переправкой сигарет на юго-востоке Эстонии близ Пиуза. В подведомственную ему группу контрабандистов входило более десяти человек, в том числе сын Романова Михаил.