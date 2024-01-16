В Эстонии задержан профессор старейшего университета. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ

В среду, 3 января, сотрудники Департамента полиции безопасности задержали гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в разведывательной деятельности против Эстонской Республики, пишет Rus.Postimees.
"Интерес разведки страны-агрессора к Эстонии по-прежнему остается высоким, - заявил генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон. - Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор".
"Поскольку прокуратура считает, что находящийся на свободе мужчина может скрыться от уголовного преследования или продолжить совершать преступления, прокуратура обратилась в суд с просьбой о его заключении под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", - сказала государственный прокурор Трийну Олев.
Поскольку сейчас проводятся производственные действия по проверке подозрений и установлению истины, раскрывать подробности расследования на данном этапе не представляется возможным.
Производство по уголовному делу ведется Государственной прокуратурой и осуществляется Департаментом полиции безопасности.
Тартуский университет прекратил сотрудничество с Морозовым
Руководитель Института политических исследований им. Юхана Шютте Кристийна Тыниссон подтвердила, что Тартуский университет прекратил сотрудничество с Морозовым.
"Подтверждаем, что у нас не было оснований для претензий к предыдущей работе Вячеслава Морозова, но в свете новых знаний важно рассмотреть его предыдущую деятельность более критически. Я готова ответить на любые вопросы", - сказала Тыниссон.
Министр образования и науки: проверкой иностранных сотрудников занимается МВД
Rus.Postimees поинтересовался у министра образования и науки Кристины Каллас, будет ли министерство предпринимать какие-либо меры в связи с заключением под стражу бывшего профессора ТУ. Каллас ответила, что Министерство образования и науки не может обеспечить проверку каждого иностранного деятеля научной сферы, и отметила, что при выдаче визы соответствующей проверкой занимается Министерство внутренних дел.
Чем известен Морозов?
Вячеслав Морозов - политолог, кандидат исторических наук, хорошо известен в научных и российских оппозиционных кругах. Принимал активное участие в многочисленных дискуссиях в СМИ, посвященных нынешней ситуации в России и войне в Украине. Однако с 2023 года стал гораздо реже, чем раньше, фигурировать в медиа.
Его основные исследовательские интересы - постструктурализм, теория и критика постколониализма, теория демократии, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией.
Образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете и Лимерикском университете в Ирландии.
У 51-летнего Морозова российское гражданство.
Бывший доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Бывший директор программы международных отношений, политологии и прав человека Смольного колледжа СПбГУ.
В 2006-2009 годах Морозов работал преподавателем российской внешней политики в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге. С 2007 года - приглашенный лектор в Магистерской школе международных исследований Денверского университета. С 2010 года сотрудничал с Тартуским университетом. До последнего времени занимал должность профессора политологии Института Шютте.
Ранее Вячеслав Морозов числился в ТУ профессором исследований Европейского союза и России.
Морозов был не слишком активен в соцсетях, его посты в Facebook в основном были посвящены научным публикациям и жизни Тартуского университета. Последний пост был опубликован в середине декабря прошлого года.
Вячеслав Морозов является автором многочисленных научных статей и книг, в их числе "Россия и другие. Идентичность и границы политического сообщества" и "Выйти из тупика истории: парадоксы европейской демократической революции. Россия в глобальной политике".
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