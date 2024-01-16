В Эстонии задержан профессор старейшего университета. Его подозревают в шпионаже в пользу РФ

Министр образования и науки: проверкой иностранных сотрудников занимается МВД

Кристина Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Rus.Postimees поинтересовался у министра образования и науки Кристины Каллас, будет ли министерство предпринимать какие-либо меры в связи с заключением под стражу бывшего профессора ТУ. Каллас ответила, что Министерство образования и науки не может обеспечить проверку каждого иностранного деятеля научной сферы, и отметила, что при выдаче визы соответствующей проверкой занимается Министерство внутренних дел.

Чем известен Морозов?

Вячеслав Морозов - политолог, кандидат исторических наук, хорошо известен в научных и российских оппозиционных кругах. Принимал активное участие в многочисленных дискуссиях в СМИ, посвященных нынешней ситуации в России и войне в Украине. Однако с 2023 года стал гораздо реже, чем раньше, фигурировать в медиа.

Его основные исследовательские интересы - постструктурализм, теория и критика постколониализма, теория демократии, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией.

Образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете и Лимерикском университете в Ирландии.

У 51-летнего Морозова российское гражданство.

Бывший доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Бывший директор программы международных отношений, политологии и прав человека Смольного колледжа СПбГУ.

В 2006-2009 годах Морозов работал преподавателем российской внешней политики в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге. С 2007 года - приглашенный лектор в Магистерской школе международных исследований Денверского университета. С 2010 года сотрудничал с Тартуским университетом. До последнего времени занимал должность профессора политологии Института Шютте.

Ранее Вячеслав Морозов числился в ТУ профессором исследований Европейского союза и России.

Морозов был не слишком активен в соцсетях, его посты в Facebook в основном были посвящены научным публикациям и жизни Тартуского университета. Последний пост был опубликован в середине декабря прошлого года.

Вячеслав Морозов является автором многочисленных научных статей и книг, в их числе "Россия и другие. Идентичность и границы политического сообщества" и "Выйти из тупика истории: парадоксы европейской демократической революции. Россия в глобальной политике".

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