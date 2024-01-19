Эксперт: Латвия на последнем месте по индексу "восстановления туристов"

Оборот отрасли общественного питания в Латвии в прошлом году составил около 800 миллионов евро, что составляет 1,4% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, сообщил в интервью агентству LЕТА президент Латвийского общества ресторанов (ЛОР) Янис Ензис.
"Хотя отрасль общественного питания демонстрирует рекордный оборот, а также объем уплаченных налогов, этот оборот в значительной степени инфляционный", - сказал Ензис, добавив, что
показатель оборота никак не связан с прибыльностью отрасли, поэтому нельзя говорить о том, что дела в отрасли идут лучше, чем в последние годы.
Он также добавил, что общественное питание находится в кризисе уже четыре года.
Комментируя вопрос о налогах, Ензис сказал, что общая сумма налогов, выплачиваемых предприятиями общественного питания по отношению к обороту, значительно выше среднего уровня: предприятия общественного питания платят более 30% от своего оборота в виде налогов. "Для сравнения, в других отраслях этот показатель может составлять всего 3-4%", - отметил он.
По словам Ензиса, проблемы предприятий общественного питания остаются большими - за пандемией Covid-19 последовала развязанная Россией война в Украине, и эти события по-прежнему влияют на количество иностранных туристов и заставляют организаторов крупных мероприятий проявлять осторожность. Инфляция также ударила по индустрии: снизилась платежеспособность клиентов, выросли цены на энергоносители.
"Все эти факторы приводят к сокращению числа игроков в отрасли", - сказал Ензис. Он наблюдает эту тенденцию не только в Риге, но и в регионах.
Отвечая на вопрос о способности отрасли вернуться на уровень до пандемии, Ензис сказал, что, к сожалению,
Латвия находится на последнем месте по индексу "восстановления туристов",
и в результате страдают предприятия общественного питания. "Не нужно быть экспертом, чтобы пройтись по Старому городу и увидеть множество пустующих помещений, из которых ушли предприятия", - сказал Ензис, добавив, что такая ситуация сложилась во многом благодаря туристическому сектору.
Он также отметил, что есть много предприятий, которые, казалось бы, работают очень хорошо, и там трудно забронировать столик, но это, по мнению Ензиса, означает, что эти предприятия нашли способ не повышать цены. "Есть несколько очень популярных концепций, но это рестораны, которые можно пересчитать по пальцам одной руки", - сказал глава организации.
В качестве одного из возможных решений по восстановлению туристических потоков Ензис назвал работу по привлечению новых пассажирских перевозчиков и возвращению старых, таких как Tallink. Он также отметил, что необходимо работать над туристическим маркетингом именно для Риги, которая традиционно является популярным туристическим направлением.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!