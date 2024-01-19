Эксперт: Латвия на последнем месте по индексу "восстановления туристов"

Отвечая на вопрос о способности отрасли вернуться на уровень до пандемии, Ензис сказал, что, к сожалению,

Латвия находится на последнем месте по индексу "восстановления туристов",

и в результате страдают предприятия общественного питания. "Не нужно быть экспертом, чтобы пройтись по Старому городу и увидеть множество пустующих помещений, из которых ушли предприятия", - сказал Ензис, добавив, что такая ситуация сложилась во многом благодаря туристическому сектору.

Он также отметил, что есть много предприятий, которые, казалось бы, работают очень хорошо, и там трудно забронировать столик, но это, по мнению Ензиса, означает, что эти предприятия нашли способ не повышать цены. "Есть несколько очень популярных концепций, но это рестораны, которые можно пересчитать по пальцам одной руки", - сказал глава организации.

В качестве одного из возможных решений по восстановлению туристических потоков Ензис назвал работу по привлечению новых пассажирских перевозчиков и возвращению старых, таких как Tallink. Он также отметил, что необходимо работать над туристическим маркетингом именно для Риги, которая традиционно является популярным туристическим направлением.

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