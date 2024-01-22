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Фото ⟩ Лобода на Бали, Бусулис в сугробах, а Ратаковски на отдыхе

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отправился в теплые края, а кому пришлось гулять по сугробам!

Светлана Лобода выступила на Бали

Maruv выпустила новую песню

Блогер и молодой предприниматель Арсений отправился на Шри-Ланку

Ким Кардашьян веселилась

Настя Каменских гуляла

Татьяна Мингалимова обедала

Рената Литвинова забралась на кровать в обуви

Лева Би-2 выступал

Божена Рынска была в Париже

Эмили Ратаковски на отдыхе

Фото: Instagram/ Emrata

Интарс Бусулис преодолевал снега в Латвии

София Стужук поделилась своими буднями

Вера Брежнева показала свой день

Christeendoll блистала

Евгений Чичваркин в полосатой маечке

Маркус Рива в новой фотосессии

Амината показала себя ребенком

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