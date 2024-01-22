Фото ⟩ Лобода на Бали, Бусулис в сугробах, а Ратаковски на отдыхе

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто отправился в теплые края, а кому пришлось гулять по сугробам!
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Блогер и молодой предприниматель Арсений отправился на Шри-Ланку
Ким Кардашьян веселилась
Настя Каменских гуляла
Татьяна Мингалимова обедала
Рената Литвинова забралась на кровать в обуви
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Интарс Бусулис преодолевал снега в Латвии
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Амината показала себя ребенком
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