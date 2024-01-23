Фото ⟩ Вайра Вике-Фрейберга, Бйорк и другие знаменитости на премьере сериала

В понедельник, 22 января, состоялась премьера нового многосерийного фильма Pansija pilī ("Пансион во дворце"). Смотрите репортаж с красной дорожки!
Сериал создан компанией Mistrus Media по мотивам популярного романа Аншлава Эглитиса.
В восьми эпизодах будут показаны захватывающие и комичные события, в которых будущий писатель Аншлавс Эглитис вместе со своим братом Видвудом, отцом Виктором и супругой Хильдой Викой начинают реставрацию усадьбы, одновременно открывая в ней пансион, ставшим для жителей района, гостей города и латышской интеллигенции местом пересечения отношений и сценой одного лета в Латвии 20-х годов XX века.
Роман Аншлава Эглитиса (1906-1993) Pansija pilī, мотивы которого включены в сюжет сериала, отличается напряженным сюжетом, юмором и размышлениями, которые дают представление о повседневной жизни латвийской элиты в 1920-е и 1930-е годы. Это произведение Эглитис написал в 1962 году в Америке, а в предисловии к нему указал: "Открывается старый, светлый мир, кругом снова старые добрые люди, и я вижу их такими живыми, что настоящее меркнет на их фоне".
В ролях: Гундарс Аболиньш, Рихард Зелезнев, Гуна Зариня, Вилис Даудзиньш, Каспарс Знотиньш, Юрис Стренга, Дана Бйорк, Даце Эверса, Ласма Кугрена, Ольга Дреге, Янис Яранс, Алисе Дзене, Каспарс Думбурс, Лаурис Дзелзитис, Артурс Скрастиньш, Екабс Рейнис, Гатис Маликс, Инесе Кучинска и многие другие.
Режиссеры: Андис Мизишс, Марта Элина Мартинсоне, Давис Симанис, а в документальных сериях - Гинтс Грубе, оператор Андрей Рудзатс, продюсеры Инесе Бока-Грубе и Гинтс Грубе, сценарий написали Табита Рудзате и Иво Бриедис, главный художник фильма Кристине Юрьяне, художник Янис Калниньш, гример Илзе Трампе, художники по костюмам Кристине Юрьяне и Рута Купла.
В кинотеатрах в рамках показов за один сеанс демонстрируют несколько серий фильма:
- Серии 1, 2 – с 22 января.
- Серии 3, 4 – с 8 февраля.
- Серии 5, 6, 7 – с 22 февраля.
- Серия 8 – документальная серия в специальных показах после 22 февраля.
Галерея: Вайра Вике-Фрейберга, Дана Бйорк и другие знаменитости на премьере сериала
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