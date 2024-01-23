Фото ⟩ Вайра Вике-Фрейберга, Бйорк и другие знаменитости на премьере сериала

В восьми эпизодах будут показаны захватывающие и комичные события, в которых будущий писатель Аншлавс Эглитис вместе со своим братом Видвудом, отцом Виктором и супругой Хильдой Викой начинают реставрацию усадьбы, одновременно открывая в ней пансион, ставшим для жителей района, гостей города и латышской интеллигенции местом пересечения отношений и сценой одного лета в Латвии 20-х годов XX века.

Роман Аншлава Эглитиса (1906-1993) Pansija pilī, мотивы которого включены в сюжет сериала, отличается напряженным сюжетом, юмором и размышлениями, которые дают представление о повседневной жизни латвийской элиты в 1920-е и 1930-е годы. Это произведение Эглитис написал в 1962 году в Америке, а в предисловии к нему указал: "Открывается старый, светлый мир, кругом снова старые добрые люди, и я вижу их такими живыми, что настоящее меркнет на их фоне".