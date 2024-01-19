Основано на реальных событиях и снято в Риге. Что ждет "Советские джинсы"?

Всего для предпоказа отобрано 15 сериалов со всего мира - от историко-биографических фильмов и рассказов о политических активистах до комедий, детективов и взрывных триллеров, в которых жюри предвидит значительный потенциал на рынке киноиндустрии. Вот что рассказывает член жюри фестиваля:

"Наша кастинговая команда влюбилась в этот замечательный сериал. Мы были поражены его уникальным стилем, целенаправленным сюжетом, прекрасной режиссурой и актерской игрой. Мы уверены, что у сериала большое будущее, и видим у него высокий потенциал на рынке".

Сериал "Советские джинсы" запланирован на 8 серий, и в нем рассказывается о том, как Ренар, фанат рок-н-ролла и мелкий преступник, торгующий западными джинсами и пытающийся обмануть систему и заработать денег, встречает любовь всей своей жизни Тину.

К сожалению, Ренара помещают в психиатрическую больницу, где он организует подпольный бизнес по производству реплик культовых джинсовых брендов из США. Он начинает сотрудничество с директором психиатрической больницы, который получает от этого хорошую прибыль и обещает Ренарсу свободу.