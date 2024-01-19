Основано на реальных событиях и снято в Риге. Что ждет "Советские джинсы"?

Премьера сериала режиссеров Станислава Токалова и Юриса Курсиетиса "Советские джинсы" состоится 26 февраля, а свой путь к зрителю он начнет в начале марта. Сериал уже получает признание как в Латвии - 12 номинаций национальной кинопремии Lielais Kristaps, так и за рубежом - сериал отобран в программу 74-го Берлинского международного кинофестиваля Berlinale Series Market Selects 2024, который предлагает эксклюзивный просмотр сериалов со всего мира.
Всего для предпоказа отобрано 15 сериалов со всего мира - от историко-биографических фильмов и рассказов о политических активистах до комедий, детективов и взрывных триллеров, в которых жюри предвидит значительный потенциал на рынке киноиндустрии. Вот что рассказывает член жюри фестиваля:
"Наша кастинговая команда влюбилась в этот замечательный сериал. Мы были поражены его уникальным стилем, целенаправленным сюжетом, прекрасной режиссурой и актерской игрой. Мы уверены, что у сериала большое будущее, и видим у него высокий потенциал на рынке".
Сериал "Советские джинсы" запланирован на 8 серий, и в нем рассказывается о том, как Ренар, фанат рок-н-ролла и мелкий преступник, торгующий западными джинсами и пытающийся обмануть систему и заработать денег, встречает любовь всей своей жизни Тину.
К сожалению, Ренара помещают в психиатрическую больницу, где он организует подпольный бизнес по производству реплик культовых джинсовых брендов из США. Он начинает сотрудничество с директором психиатрической больницы, который получает от этого хорошую прибыль и обещает Ренарсу свободу.
Джинсы набирают популярность среди латвийской молодежи, и Ренарс становится анонимной легендой черного рынка. КГБ разыскивает по всей стране эту швейную мастерскую.
Ренарс попадает в их поле зрения, пока его наконец не окружают, но ничего нельзя доказать. Конфликт между Ренарсом и агентами КГБ выходит за рамки джинсов и уголовных дел - это превращается в столкновение жизненных философий и идеологий.
Шаг за шагом Ренарс становится настоящим бунтовщиком, джинсовый бизнес уже не инструмент свободы, а форма протеста, высшая цель.
В главных ролях: Карлис Арнольдс Авотс, Aamu Milonoff и Игорь Шелеговскис.
В ролях: Андрис Кейшс, Гинтс Гравелис, Дайнис Гайделис, Иварс Крастс, Гундарс Аболиньш, Евгений Исаев, Янис Яранс, Николай Шестак, Валентин Новопольский, Гатис Гага, Индра Брике, Юрис Барткевич, Матисс Озолс, Янис Скутелис , Юрис Дьяконов, Байба Брока и др.
Автор идеи сериала Станислав Токалов, авторы сценария: Станислав Токалов, Теодора Маркова, Валдемар Калиновский (Waldemar Kalinowski), режиссеры: Станислав Токалов, Юрис Курсиетис. Оператор Валдис Целминьш, художники Лаура Дишлере и Занда Ландрате-Бедрите, художник по костюмам Лиене Бите, визажист Майя Гундаре, композитор Карлис Аузанс, звукорежиссер Эрнест Ансонс, режиссер монтажа Оскар Мороз, продюсер Айя Берзиня, студия Tasse Film.
Фильм получил 12 номинаций на национальную кинопремию Lielais Kristaps:
- Лучший сериал
- Лучший режиссер игрового кино (Станислав Токалов и Юрис Курсиетис)
- Лучший оператор художественного фильма (Валдис Целминьш)
- Лучший актер в главной роли (Карлис Арнольдс Авотс)
- Лучший актер второго плана (Игорь Шелеговскис, Андрис Кейшc, Валентин Новопольский)
- Лучший художник по костюмам (Лиене Бите)
- Лучший визажист (Майя Гундаре)
- Лучший режиссер монтажа (Оскар Мороз)
- Лучший художник (Лаура Дишлере, Занда Ландрате-Бедрите)
- Лучший сценарист (Станислав Токалов, Теодора Маркова, Валдемар Калиновскис)
74-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
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