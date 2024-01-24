У бразильца Фелипе новая возлюбленная. Кто она?

Сердце Фелипе покорила бразильская модель Каролина, с которой он познакомился пару месяцев назад в Лас-Вегасе, США.

Позже, уже в Бразилии, они случайно встретились в ночном клубе. "С того дня мы не разлучались", - рассказывает Фелипе Габриэль Ксавьер, говоря, что они начали жить вместе.

Фото: instagram/carolkaufmann_

"Пока сложно сказать, чем это обернется, но у меня серьезные намерения, я уже думаю об общем будущем", - признается Фелипе. Он представил возлюбленную своей семье.

Оба планируют приехать в Латвию этой весной.

Напомним, ранее у Фелипе были отношения с бразильским диджеем Таиной, но еще до этого он был встречался с девушкой из Латвии – Резией.

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