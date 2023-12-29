Бразилец Фелипе после ночи с девушками в Лиепае был обворован

После вечеринки в Лиепае Фелипе пригласил к себе домой двух латышских девушек. Он говорит, что ночь была потрясающая, но утром он обнаружил нечто неприятное.

Проснувшись утром, Фелипе написал сообщение одной из дам, поблагодарив ее за приятный вечер и выразив желание встретиться снова. Однако через некоторое время он понял, что его обворовали.

Были украдены 700 евро наличными, солнцезащитные очки, рубашка, бутылка с напитком и даже трусы.

Фелипе сделал хитрый ход, заявив, что в квартире была камера и он видел кражу собственными глазами. Камера действительно была в квартире, но в роковой день она не работала.

В итоге пришлось задействовать и полицию. Дама, узнав об этом, вдруг обнаружила, что вещи нашлись.

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