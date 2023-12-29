Бразилец Фелипе после ночи с девушками в Лиепае был обворован

Фелипе Габриэль Ксавьер, бразильский инфлюенсер, живущий в Латвии, будучи в гостях у программы Kad viņas satiekas, рассказал историю, достойную фильма. После шумной вечеринки в Лиепае его обокрали - он остался и без денег, и без трусов.
После вечеринки в Лиепае Фелипе пригласил к себе домой двух латышских девушек. Он говорит, что ночь была потрясающая, но утром он обнаружил нечто неприятное.
Проснувшись утром, Фелипе написал сообщение одной из дам, поблагодарив ее за приятный вечер и выразив желание встретиться снова. Однако через некоторое время он понял, что его обворовали.
Были украдены 700 евро наличными, солнцезащитные очки, рубашка, бутылка с напитком и даже трусы.
Фелипе сделал хитрый ход, заявив, что в квартире была камера и он видел кражу собственными глазами. Камера действительно была в квартире, но в роковой день она не работала.
В итоге пришлось задействовать и полицию. Дама, узнав об этом, вдруг обнаружила, что вещи нашлись.
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