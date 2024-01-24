Каждая третья женщина в Латвии по крайней мере раз в жизни подвергалась домашнему насилию

Каждая третья женщина в Латвии хотя бы раз в жизни сталкивалась с домашним насилием. При этом более половины взрослых жителей страны признают, что не очень хорошо знают, что делать, если они стали свидетелями домашнего насилия, свидетельствуют данные последнего опроса "Откройте глаза на насилие"*. Чтобы привлечь внимание к одной из самых острых проблем в семьях и напомнить о том, куда обращаться за помощью, IKEA начинает новую социальную кампанию.
"Домашнее насилие по-прежнему остается острой проблемой в Латвии. Согласно статистике, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергалась насилию со стороны своего партнера. Хотя столкнуться со случаями межличностного насилия могут и женщины, и мужчины, женщины значительно чаще мужчин подвергаются повторному и физическому насилию, чаще мужчин получают серьезные травмы или погибают. Домашнее насилие - это нарушение прав человека, которое имеет далеко идущие последствия для личности человека и существенно влияет на его жизнь в долгосрочной перспективе", - говорит директор департамента политики по вопросам семьи и детей Министерства благосостояния Илзе Курме.
"67% респондентов считают, что борьба с домашним насилием - это обязанность всего общества. В то же время 17% опрошенных все еще полагают, что это частное дело семьи. Мы считаем, что домашнее насилие - это не семейная проблема, которую нужно решать в одиночку, а ответственность всех нас. Мы не можем стоять в стороне, каждый из нас может внести свой вклад на благо общества: просвещать, развивать уважение друг к другу и не оставлять места для терпимости к насилию. Именно поэтому в сотрудничестве с ответственными учреждениями и экспертами мы подготовили новую социальную кампанию, призванную привлечь внимание людей к проблеме домашнего насилия и напомнить о возможностях помощи", - говорит Инга Филипова, руководитель IKEA в странах Балтии.
Новая кампания "Откройте глаза на насилие" начнется в январе 2024 года одновременно во всех странах Балтии и продлится до конца февраля. Творческая концепция кампании представляет собой визуальное отражение удручающей статистики домашнего насилия - изображение женщины в одном из трех окон, чтобы подчеркнуть характер этой проблемы, которая часто остается незамеченной или неизвестной. В рамках кампании будет не только привлечено внимание к проблеме домашнего насилия, но и предоставлена информация об имеющихся телефонных линиях помощи и социальных услугах, предоставляемых ответственными учреждениями.
Для привлечения общества к борьбе против домашнего насилия созданы специальные информационные карточки о доступной помощи, которые можно бесплатно взять в магазине IKEA и в ряде организаций. На каждой карточке есть специальная наклейка с информацией - каждый может взять ее и разместить на видном месте, чтобы своим примером вдохновить других на борьбу с домашним насилием. Мероприятия будут включать в себя наружную рекламу, кампанию в цифровых и других медиа, коммуникацию на физических и цифровых каналах IKEA. Цель кампании - вдохновить, активизировать и мобилизовать общество на обсуждение социальных проблем и совместный поиск решений, способствуя позитивным изменениям в долгосрочной перспективе.
Новая кампания является частью долгосрочного обязательства IKEA в области социальной ответственности "Откройте глаза на насилие", направленного на реализацию концепции IKEA по созданию условий для лучшей повседневной жизни для многих людей. Инвестиции предусматривают три направления: просветительские акции, обновление кризисных центров, внутреннюю поддержку и вовлеченность работников компании, включая обучение, экстренную психологическую поддержку и добровольное участие работников в обновлении кризисных центров.
За три года с начала инициативы обновлены четыре кризисных центра в странах Балтии, в результате чего общая площадь помещений достигла почти 900 квадратных метров. В Латвии на данный момент обновлено около 300 квадратных метров помещений - завершен ремонт в кризисном центре Mīlgrāvis, а в 2023 году начато обновление кризисного центра Burtnieks.
Где искать помощь, если вы попали в беду
Если вам нужна помощь или поддержка, обращайтесь сюда:
- телефон информационной поддержки жертв преступлений: 116006 (ежедневно с 12.00 до 22.00);
- горячие линии эмоционально-психологической поддержки: 116123, 67222922 или 27722292 (круглосуточно);
- юридическая помощь, обеспечиваемая государством: 80001801.
В чрезвычайной ситуации сообщите о насилии в полицию по телефону 110. Подробнее о возможностях поддержки: cietusajiem.lv.
*IKEA провела онлайн-опрос в сотрудничестве с Norstat. Опрос проводился в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18-74 лет.
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