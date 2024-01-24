Каждая третья женщина в Латвии по крайней мере раз в жизни подвергалась домашнему насилию

"Домашнее насилие по-прежнему остается острой проблемой в Латвии. Согласно статистике, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергалась насилию со стороны своего партнера. Хотя столкнуться со случаями межличностного насилия могут и женщины , и мужчины, женщины значительно чаще мужчин подвергаются повторному и физическому насилию, чаще мужчин получают серьезные травмы или погибают. Домашнее насилие - это нарушение прав человека, которое имеет далеко идущие последствия для личности человека и существенно влияет на его жизнь в долгосрочной перспективе", - говорит директор департамента политики по вопросам семьи и детей Министерства благосостояния Илзе Курме.

"67% респондентов считают, что борьба с домашним насилием - это обязанность всего общества. В то же время 17% опрошенных все еще полагают, что это частное дело семьи. Мы считаем, что домашнее насилие - это не семейная проблема, которую нужно решать в одиночку, а ответственность всех нас. Мы не можем стоять в стороне, каждый из нас может внести свой вклад на благо общества: просвещать, развивать уважение друг к другу и не оставлять места для терпимости к насилию. Именно поэтому в сотрудничестве с ответственными учреждениями и экспертами мы подготовили новую социальную кампанию, призванную привлечь внимание людей к проблеме домашнего насилия и напомнить о возможностях помощи", - говорит Инга Филипова, руководитель IKEA в странах Балтии.