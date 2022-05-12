Фото до и после ⟩ Как за два года преобразился кризисный центр Mīlgrāvis

ФОТО: Пресс-фото

"Окружающая нас среда и пространство влияют на то, что мы делаем, как мы себя чувствуем и как мы взаимодействуем с окружающим миром. Фактически места, где мы проводим большую часть времени, влияют на то, кем мы являемся и кем мы можем стать. Кухня - это душа любого дома и одно из главных пространств, где мы проводим много времени, в частности вместе с семьей, друзьями, партнерами. После реновации кухня нашего центра стала не только удобной и функциональной для приготовления пищи, но и гостеприимной. Созданная здесь среда объединяет женщин, проживающих в центре, и создает ощущение семьи. Это способствует развитию чувства общности, приобретению новых социальных навыков и способностей, помогает уменьшить психологические последствия насилия", - подчеркивает руководитель кризисного центра Mīlgrāvis Инесе Тентере.

Планировка помещения как ключевой фактор

Любое изменение интерьера должно начинаться с планирования, чтобы эффективно и продуманно использовать каждый квадратный сантиметр площади. Поэтому следует тщательно спланировать зонирование помещения и продумать его функциональность, эргономичность и удобство. "Я решила разместить кухню вдоль одной стены, чтобы было удобно использовать и готовить пищу. Холодильники поставили рядом, чтобы женщины, которым не нужно заниматься приготовлением еды, могли взять продукты из холодильника и сразу же сесть за обеденный стол. Мы добавили к обеденному столу стулья для детей разного возраста и создали небольшую детскую обеденную зону со столиком и стульями", - рассказывает дизайнер интерьеров IKEA Элина Кулиша.

ФОТО: Пресс-фото

Светлые тона визуально делают помещение просторнее

Если помещение расположено на нижнем этаже или мало дневного света, следует выбрать сочетания более светлых тонов как для кухонных шкафов, так и для стен, советует дизайнер интерьеров IKEA Кулиша. Если вы хотите поэкспериментировать с более яркими цветами, покрасьте стены более насыщенным цветом. Ведь стены легче перекрасить, чем фасады кухонных шкафов. Светлые тона также придают комнате более просторный вид и дают возможность использовать различные акценты и декоры. Это доступное и простое решение, более того - декоры можно дополнять и обновлять каждый сезон, быстро меняя атмосферу помещения.

Нестандартные решения

При планировании установки кухонного оборудования не нужно бояться неудобных мест. Существуют различные способы обыграть и обустроить некоторые места, например, возле радиаторов. Этот проект не давал возможности установить кухонное оборудование от стены до стены, так как возле одной из стен находился радиатор. Поэтому дизайнер решила расширить до стены кухонную столешницу и использовать каждый сантиметр под ней, поставив рядом с радиатором тележку, на которой можно хранить специи или кухонные полотенца.