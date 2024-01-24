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"Ещё один испортил себе некролог". Ярмольник поддержал войну

rus.tvnet.lv
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Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник Фото: скриншот видео

На днях актёр Леонид Ярмольник отметил своё 70-летие, а также пополнил ряды представителей российской культуры, которые поддержали российское вторжение в Украину.

В интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС актёр заявил, что "всё, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, было эмоциональной реакцией".

Ярмольник заявил, что "всю жизнь происходит борьба добра и зла, борьба света и тьмы, а Россия находится на той стороне, которая борется за победу света". "Всё, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир", - добавил артист.

В июне 2023 года в интервью МК Ярмольник сказал, что хотел бы скорейшего окончания военных действий, потому что "не может назвать свою жизнь нормальной", пока они продолжаются. Свои школьные годы артист провёл в украинском Львове.

Заявления актёра вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях, и большинство комментаторов не скрывали своего огорчения из-за позиции, которую решил занять известный актёр.

"Ещё один испортил себе некролог. Что ж такое с людьми происходит. Они как ослепли и оглохли", - написал российский блогер Рустем Адагамов в социальной сети X (бывший Twitter).

"А ещё я вспомнила, как неприлично он вёл себя на той знаменательной встрече артистов с Путиным, когда прозвучала фраза "Юра музыкант". Пока говорил Шевчук (а Шевчук говорил Путину о политзаключённых, об арестованных на акциях протеста, о праве граждан на несогласие), Ярмольник гаденько и подобострастно хихикал, глядя на Путина снизу вверх, как на барина, с нетерпением холуя ожидая его реакции", - написала на своей странице в Facebook журналистка Ксения Ларина.

Публицист Виктор Шендерович высказался о Леониде Ярмольнике, которого, как говорит он сам, знает полвека: "Ничего же они с тобой не сделают за отказ славить убийство. А то, что сделают, можно легко пережить. И даже конвертировать через какое-то время, прикинь. Это ж выгодно для длинной дистанции - не быть подлецом. Ты ж у Германа снимался, с Гориным дружил, с Нееловой играл... (...)

И вот это уже называется - до степени смешения. И где теперь Ярмольник, а где Путин - уже совершенно неразличимо. Все в крови".

На этой неделе также стало известно, что Ярмольник отказался от звания народного артиста, которым его хотели наградить в честь 70-летнего юбилея. В передаче "Однажды" на НТВ он объяснил, что это звание потеряло свою ценность.

"Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Сегодня все народные артисты, куда ни посмотри", - объяснил свою точку зрения актёр.

Ярмольник уже в третий раз отказывается от звания. В 1994 году ему хотели присвоить звание заслуженного артиста России, а в 2004-м - уже народного артиста.

Напомним, ранее в январе актриса Ирина Горбачёва сказала в интервью, что является "частью своего государства", "частью системы" и "частью любого процесса, который происходит в стране". Кроме того, Горбачёва отметила, что помогает беженцам, в том числе из аннексированных ДНР и ЛНР.

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