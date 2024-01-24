"Ещё один испортил себе некролог". Ярмольник поддержал войну

Публицист Виктор Шендерович высказался о Леониде Ярмольнике, которого, как говорит он сам, знает полвека: "Ничего же они с тобой не сделают за отказ славить убийство. А то, что сделают, можно легко пережить. И даже конвертировать через какое-то время, прикинь. Это ж выгодно для длинной дистанции - не быть подлецом. Ты ж у Германа снимался, с Гориным дружил, с Нееловой играл... (...)

И вот это уже называется - до степени смешения. И где теперь Ярмольник, а где Путин - уже совершенно неразличимо. Все в крови".

На этой неделе также стало известно, что Ярмольник отказался от звания народного артиста, которым его хотели наградить в честь 70-летнего юбилея. В передаче "Однажды" на НТВ он объяснил, что это звание потеряло свою ценность.

"Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Сегодня все народные артисты, куда ни посмотри", - объяснил свою точку зрения актёр.

Ярмольник уже в третий раз отказывается от звания. В 1994 году ему хотели присвоить звание заслуженного артиста России, а в 2004-м - уже народного артиста.

Напомним, ранее в январе актриса Ирина Горбачёва сказала в интервью, что является "частью своего государства", "частью системы" и "частью любого процесса, который происходит в стране". Кроме того, Горбачёва отметила, что помогает беженцам, в том числе из аннексированных ДНР и ЛНР.

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