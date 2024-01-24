"Ещё один испортил себе некролог". Ярмольник поддержал войну

На днях актёр Леонид Ярмольник отметил своё 70-летие, а также пополнил ряды представителей российской культуры, которые поддержали российское вторжение в Украину.
В интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС актёр заявил, что "всё, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, было эмоциональной реакцией".
Ярмольник заявил, что "всю жизнь происходит борьба добра и зла, борьба света и тьмы, а Россия находится на той стороне, которая борется за победу света". "Всё, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир", - добавил артист.
В июне 2023 года в интервью МК Ярмольник сказал, что хотел бы скорейшего окончания военных действий, потому что "не может назвать свою жизнь нормальной", пока они продолжаются. Свои школьные годы артист провёл в украинском Львове.
Заявления актёра вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях, и большинство комментаторов не скрывали своего огорчения из-за позиции, которую решил занять известный актёр.
«Чего не сделаешь за стольник,— Илья Вайцман (@strangernn72) January 21, 2024
Чтоб овладеть теплом сердец.
Был даже чайником Ярмольник,
Но унитаз – его венец!»
© Валентин Гафт.
Ярмольник впервые публично поддержал войну в Украине .— MARAZMKREPCHAET ❌✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ (@TRAKTOR47205013) January 21, 2024
+1 мразь.
Ярмольник оказался не просто тварью, а тварью скользкой гнилозубой, со зловонным дыханием и липкими щупальцами. Для меня он сдох. Просто сдох.— Кама💔 (@korjikys) January 21, 2024
Российский актер Леонид Ярмольник, которому завтра исполняется 70 лет, прервал двухлетнее молчание и впервые публично поддержал войну с Украиной.— Дым кремля (@xxxsmrxxxptnxxx) January 21, 2024
И этот огондонился!
Забавно, что фамилию Ярмольник мы в компании всегда использовали как синоним слова *ебальник*. Завали ярмольник. Цензурно, но весомо и смешно. Теперь в этом выражении критически не хватает запятой— Слава Малахов (Валаар Моргулис) (@mvalaar) January 21, 2024
Не приходя в сознание умер Леонид Ярмольник— Вашингтонский Обком (@_Fashington) January 22, 2024
Ярмольник тоже z-нулся. Зачем? Зачем? Тебе 70 лет, ну не говори ничего, молчи если боишься. Эххх, актерам надо иногда читать сценарии фильмов, в которых они снимаются.— Rustam (@Rustam17071987) January 21, 2024
"Ещё один испортил себе некролог. Что ж такое с людьми происходит. Они как ослепли и оглохли", - написал российский блогер Рустем Адагамов в социальной сети X (бывший Twitter).
"А ещё я вспомнила, как неприлично он вёл себя на той знаменательной встрече артистов с Путиным, когда прозвучала фраза "Юра музыкант". Пока говорил Шевчук (а Шевчук говорил Путину о политзаключённых, об арестованных на акциях протеста, о праве граждан на несогласие), Ярмольник гаденько и подобострастно хихикал, глядя на Путина снизу вверх, как на барина, с нетерпением холуя ожидая его реакции", - написала на своей странице в Facebook журналистка Ксения Ларина.
Публицист Виктор Шендерович высказался о Леониде Ярмольнике, которого, как говорит он сам, знает полвека: "Ничего же они с тобой не сделают за отказ славить убийство. А то, что сделают, можно легко пережить. И даже конвертировать через какое-то время, прикинь. Это ж выгодно для длинной дистанции - не быть подлецом. Ты ж у Германа снимался, с Гориным дружил, с Нееловой играл... (...)
И вот это уже называется - до степени смешения. И где теперь Ярмольник, а где Путин - уже совершенно неразличимо. Все в крови".
На этой неделе также стало известно, что Ярмольник отказался от звания народного артиста, которым его хотели наградить в честь 70-летнего юбилея. В передаче "Однажды" на НТВ он объяснил, что это звание потеряло свою ценность.
"Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Сегодня все народные артисты, куда ни посмотри", - объяснил свою точку зрения актёр.
Ярмольник уже в третий раз отказывается от звания. В 1994 году ему хотели присвоить звание заслуженного артиста России, а в 2004-м - уже народного артиста.
Напомним, ранее в январе актриса Ирина Горбачёва сказала в интервью, что является "частью своего государства", "частью системы" и "частью любого процесса, который происходит в стране". Кроме того, Горбачёва отметила, что помогает беженцам, в том числе из аннексированных ДНР и ЛНР.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!