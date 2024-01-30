Чиновник Рижской думы: городу нужен метробус в Пурвциемс

Исполнительный директор столицы Янис Ланге рассказал, что строительство линии метробуса в Пурвциемс необходимо, потому что это самый населенный район города Риги.

"Мы знаем, что самый большой район в Риге - это Пурвциемс, где проживает более 10% жителей Риги.

В абсолютных числах это более 60 тысяч, что позволит построить линию общественного транспорта на отрезке улицы Дзелзавас от Земитанского моста до улицы Юглас и параллельно ей построить пешеходную и велоинфраструктуру", - заявил Ланге.

Кроме того Янис Ланге уверен, что строительство линии метробуса сделает лучше транспортное сообщение между районами города.

"Это улучшит сообщение общественным транспортом между разными частями города. Кроме того, соединение со станцией Земитаны обеспечит связь общественного транспорта с электропоездами, и можно будет удобно попасть [из Пурвциемса] в Пардаугаву или даже Болдераю", - сказал он.

Напомним, что в конкурсе на проектирование 6-километровой линии метробуса победило предложение двух компаний - SIA Vertex projekti и SIA BRD projekts. Они разработают проект за 2 755 062 евро с учетом PVN.

Метробусная линия - это автобусная или троллейбусная линия, которая отделена от дорожного движения, метробус также называют скоростным автобусом или троллейбусом. Цель такой линии - обеспечение услуги, сопоставимой со скоростным трамваем, при меньших затратах на реализацию.

Линии метробусов, как правило, создаются с учетом заложенной в проекте возможности прокладки трамвайной линии в будущем по мере увеличения количества пассажиров. Построенную инфраструктуру можно будет приспособить к трамвайному движению, если в этом возникнет необходимость.

Ожидается, что строительство линии будет завершено к 2026 году.

По предварительным оценкам, ориентировочная стоимость метробусной линии составляет примерно 40,2 млн евро.

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