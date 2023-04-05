В Пурвциемсе будет построена метробусная линия

Всего будет выкуплено 10 земельных участков. Самый дорогой из них обойдется Рижскому самоуправлению в 190 000 евро, а самый дешевый - в 3630 евро.

В целом для этой цели может быть использовано около 500 000 евро.

Уже сообщалось, что на участке улицы Дзелзавас от Земитанского моста до улицы Юглас планируется построить самостоятельную линию общественного транспорта и соответствующую велосипедную инфраструктуру.

По информации Рижской думы, проект предусматривает, что движение всего общественного транспорта на улице Дзелзавас будет организовано по этой проезжей части, где будут установлены светофоры и благоустроенные остановки, а маршрут 23-го троллейбуса будет продлен до новой конечной остановки на улице Юглас.

Метробусная линия - это автобусная или троллейбусная линия, которая отделена от дорожного движения, метробус также называют скоростным автобусом или троллейбусом. Цель такой линии - обеспечение услуги, сопоставимой со скоростным трамваем, при меньших затратах на реализацию.

Линии метробусов, как правило, создаются с учетом заложенной в проекте возможности прокладки трамвайной линии в будущем по мере увеличения количества пассажиров. Построенную инфраструктуру можно будет приспособить к трамвайному движению, если в этом возникнет необходимость.

Планируется обустроить тротуары и перекрестки по всей длине улицы, построить велосипедные дорожки и несколько новых пешеходных переходов, а также достроить недостающий участок улицы Дзелзавас.

На станции Земитаны пассажиры смогут с комфортом пересесть на новые часто курсирующие электропоезда и за короткое время добраться до Пардаугавы, в том числе до Болдераи, предусматривает план.

Ожидается, что строительство линии будет завершено к 2026 году.

По предварительным оценкам, ориентировочная стоимость метробусной линии составляет примерно 40,2 млн евро.