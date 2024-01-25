Латвийские хоккеисты 3х3 завоевали золото на юношеской зимней Олимпиаде

В финале латвийские хоккеисты обыграли сверстников из Дании со счетом 10:3 (6:1, 2:0, 2:2).

Голы сборной Латвии в матче против Дании забили: Оливер Мурниекс - 2, Ричард Руткис - 2, Макс Михайлов - 2, Мартиньш Клауцанс - 1, Даниэль Рейдзанс - 1, Тимур Малышев - 1 и Герберт Лаугалис - 1.

​В полуфинале сборная Латвии убедительно обыграла Казахстан со счетом 19:6. Латвия заняла первое место в подгруппе, выиграв все семь игр турнира.

Латвия представлена ​​на Играх в 11 видах спорта - хоккее 3х3, керлинге, биатлоне, бобслее, скелетоне, санном спорте, беговых и горных лыжах, конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.

Четыре года назад в швейцарском городе Лозанна Латвию представляли 30 спортсменов в девяти видах спорта, которые привезли домой пять медалей, завоевав серебро в скелетоне и четыре медали в санном спорте (по одной золотой и серебряной и две бронзовые).

Всемирные юношеские зимние Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. В них участвуют юные спортсмены от 15 до 18 лет из более чем 80 стран мира. В этом году спортивный форум проходит в южнокорейской провинции Канвондо с 19 января по 1 февраля.

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