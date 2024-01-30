Появился ещё один кандидат на пост главного тренера сборной Латвии по футболу

Этой зимой бывший главный тренер сборной Швеции получил несколько предложений о работе, но пока 61-летний специалист не принял ни одно из них.

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) считает Андерссона одним из главных кандидатов на должность главного тренера, но пока неизвестно, заинтересован ли сам швед в том, чтобы возглавить сборную Латвии.

Имя главного тренера сборной, скорее всего, будет объявлено в феврале.

Ранее TVNET сообщал, что на пост главного тренера сборной Латвии претендуют три иностранных специалиста.

Андерссон возглавлял сборную Швеции почти семь лет. На чемпионате мира-2018 он вывел Швецию в четвертьфинал, а на чемпионате Европы-2020 - в 1/8 финала.

Напомним, с 7 декабря прошлого года, когда Дайнис Казакевич покинул пост главного тренера сборной Латвии по футболу, национальная команда осталась без наставника.

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