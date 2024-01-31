Видео ⟩ К лаборатории метамфетамина в Латгале был причастен иностранный химик

В среду, 31 января, Государственная полиция на пресс-конференции сообщила о том, как ведется борьба с наркотиками, а также рассказала об обнаружении лаборатории метамфетамина в Латгале.
Полиция отметила, что 2024 год начался с самых крупных за последние годы изъятий наркотических веществ. Полиция сообщила о лаборатории по производству метамфетамина, которая была обнаружена на одном из хуторов в Латгале. Лаборатория привлекла к работе иностранного химика и к моменту своего раскрытия успела произвести наркотика на сумму около полумиллиона евро
Начальник отдела криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Раймонд Кронбергс сообщил, что в начале января в Даугавпилсе был задержан человек, перевозивший 18 килограммов наркотиков в машине под строительным мусором. Дальнейшее расследование привело к обнаружению лаборатории на одном из хуторов.
Видео: Пресс-конференция полиции
Задержаны три человека, в том числе упомянутый житель Даугавпилса. Еще два человека, в том числе приглашенный из-за границы химик, объявлены в розыск. Кронбергс не сообщил, гражданином какой страны он является.
В создание лаборатории было вложено около 100 000 евро, а вещества, необходимые для производства наркотиков, привозились из Европы, предположительно из Польши, а часть веществ покупалась в хозяйственных магазинах.
Уровень конспирации в лаборатории был достаточно высок, чтобы максимально затруднить полиции и местным жителям выявление незаконного производства.
Стоимость изъятых наркотиков в уличной торговле может достигать примерно полумиллиона евро.
В рамках другого уголовного дела в январе была задержана еще одна группа преступников. Полиция изъяла у них 32 килограмма марихуаны и 55 граммов кокаина. Также были изъяты автомобили и 20 000 евро наличными, которые, вероятно, были получены преступным путем.
Задержанные - 69-летний мужчина, известный в латвийских криминальных кругах, и мужчины 1983 и 1993 года рождения - занимались логистикой наркотиков из Европы в Латвию, а затем продавали вещества здесь.
В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Госполиции созданы отдельные отделы, специализирующиеся на мониторинге Telegram и других приложений. Наркотиками торгуют "из рук в руки" все меньше, поэтому в будущем полиция будет уделять больше внимания ограничению оборота наркотиков в Интернете, сообщает lsm.lv.
Об этом на пресс-конференции в среду, 31 января, сказал начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевич.
Стальгевич заявил, что количество возбужденных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличивается с каждым годом. В 2023 году в Рижском районе было возбуждено более 700 дел об обороте наркотических веществ.
В целом в Рижском районе в 2023 году полиция изъяла более 224 килограммов различных наркотических веществ, общая сумма которых на рынке могла составить почти 4 миллиона евро.
Самый большой объем изъятых в Рижском районе наркотиков составила марихуана (более 140 кг), но большой объем также составляют амфетамин и кокаин.
Стальгевич, не назвав конкретных цифр, заявил, что за последние годы число торговцев наркотиками выросло. Эти лица активно используют Telegram, а также другие приложения для того, чтобы продавать наркотик.
В прошлом году полиция задержала 78 человек, активно участвовавших в чатах Telegram. "Мы работали активно. (..) Есть люди, которые просто продают, но есть и люди, которые поддерживают беседы. В ходе этих процессов было изъято большое количество наркотических веществ", - сказал Стальгевич.
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