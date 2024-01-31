Видео ⟩ К лаборатории метамфетамина в Латгале был причастен иностранный химик

Стоимость изъятых наркотиков в уличной торговле может достигать примерно полумиллиона евро.

В рамках другого уголовного дела в январе была задержана еще одна группа преступников. Полиция изъяла у них 32 килограмма марихуаны и 55 граммов кокаина. Также были изъяты автомобили и 20 000 евро наличными, которые, вероятно, были получены преступным путем.

Задержанные - 69-летний мужчина, известный в латвийских криминальных кругах, и мужчины 1983 и 1993 года рождения - занимались логистикой наркотиков из Европы в Латвию, а затем продавали вещества здесь.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Госполиции созданы отдельные отделы, специализирующиеся на мониторинге Telegram и других приложений. Наркотиками торгуют "из рук в руки" все меньше, поэтому в будущем полиция будет уделять больше внимания ограничению оборота наркотиков в Интернете, сообщает lsm.lv.

Об этом на пресс-конференции в среду, 31 января, сказал начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевич.

Стальгевич заявил, что количество возбужденных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличивается с каждым годом. В 2023 году в Рижском районе было возбуждено более 700 дел об обороте наркотических веществ.

В целом в Рижском районе в 2023 году полиция изъяла более 224 килограммов различных наркотических веществ, общая сумма которых на рынке могла составить почти 4 миллиона евро.

Самый большой объем изъятых в Рижском районе наркотиков составила марихуана (более 140 кг), но большой объем также составляют амфетамин и кокаин.

Стальгевич, не назвав конкретных цифр, заявил, что за последние годы число торговцев наркотиками выросло. Эти лица активно используют Telegram, а также другие приложения для того, чтобы продавать наркотик.

В прошлом году полиция задержала 78 человек, активно участвовавших в чатах Telegram. "Мы работали активно. (..) Есть люди, которые просто продают, но есть и люди, которые поддерживают беседы. В ходе этих процессов было изъято большое количество наркотических веществ", - сказал Стальгевич.

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