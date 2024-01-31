Железнодорожные станции в Риге соединят с общественным транспортом

В Риге планируется построить пункты мобильности за 33,4 миллиона евро. Такое решение приняла сегодня, 31 января, Рижская дума.
Муниципалитет выделит 5,8 млн евро на разработку проекта и строительство
шести пунктов соединения разных видов транспорта, или пунктов мобильности на железнодорожных станциях Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны и Зиемельблазма.
Остальная часть проекта будет финансироваться из Фонда восстановления ЕС.
В рамках проекта будет перепланирована прилегающая территория шести железнодорожных станций, чтобы соединить станцию с существующей транспортной инфраструктурой.
Основная цель - создать инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков, а также обеспечить доступ автомобилей к пунктам соединения с возможностью временной остановки.
Ожидается, что проектирование будет завершено в конце 2024 года, а пункты мобильности будут построены в течение 12 месяцев с момента начала работ.
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