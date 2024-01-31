Железнодорожные станции в Риге соединят с общественным транспортом

Муниципалитет выделит 5,8 млн евро на разработку проекта и строительство

шести пунктов соединения разных видов транспорта, или пунктов мобильности на железнодорожных станциях Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны и Зиемельблазма.

Остальная часть проекта будет финансироваться из Фонда восстановления ЕС.

В рамках проекта будет перепланирована прилегающая территория шести железнодорожных станций, чтобы соединить станцию с существующей транспортной инфраструктурой.

Основная цель - создать инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и самокатчиков, а также обеспечить доступ автомобилей к пунктам соединения с возможностью временной остановки.

Ожидается, что проектирование будет завершено в конце 2024 года, а пункты мобильности будут построены в течение 12 месяцев с момента начала работ.

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