"Это проявление расизма - ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде", - так ответила Захарова российской газете "Спорт-Экспресс" на просьбу прокомментировать решение Сейма.

Напомним, в четверг, 1 февраля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о спорте, согласно которым сборным Латвии впредь будет запрещено играть против национальных сборных России или Беларуси, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Кроме того, в Латвии будет запрещено организовывать соревнования сборной страны (взрослых и юниоров) по командным спортивным играм, в которых принимают участие сборные России или Беларуси под своим флагом или в нейтральном статусе.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, в российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование "мягкой силы" в налаживании отношений с иностранными государствами, и спорт является одним из способов ее использования.

Основная цель поправок - в очередной раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и в корне заблокировать любые попытки России легитимизировать военные преступления через спорт.

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