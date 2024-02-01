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Захарова назвала принятые Сеймом поправки к закону о спорте "нацизмом в чистом виде" (1)

rus.tvnet.lv
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Мария Захарова
Мария Захарова Фото: AFP/SCANPIX

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятые Сеймом Латвии поправки к закону о спорте, согласно которым сборным Латвии впредь будет запрещено играть против национальных сборных России или Беларуси.

"Это проявление расизма - ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде", - так ответила Захарова российской газете "Спорт-Экспресс" на просьбу прокомментировать решение Сейма.

Напомним, в четверг, 1 февраля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о спорте, согласно которым сборным Латвии впредь будет запрещено играть против национальных сборных России или Беларуси, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Кроме того, в Латвии будет запрещено организовывать соревнования сборной страны (взрослых и юниоров) по командным спортивным играм, в которых принимают участие сборные России или Беларуси под своим флагом или в нейтральном статусе.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, в российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование "мягкой силы" в налаживании отношений с иностранными государствами, и спорт является одним из способов ее использования.

Основная цель поправок - в очередной раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и в корне заблокировать любые попытки России легитимизировать военные преступления через спорт.

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