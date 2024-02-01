Видео ⟩ Костры возле Европарламента: в Брюсселе протестуют фермеры

Фермеры в Бельгии, в том числе в Брюсселе, уже пятый день перекрывают дороги, нарушая движение в портах, требуя повышения закупочных цен свою продукцию и сокращения бюрократических проволочек. В социальных сетях появились первые видеозаписи костров и баррикад у здания Европейского парламента (ЕП).
В соцсети Х было опубликовано видео, показывающее ситуацию возле здания Европейского парламента.
Llegan camiones con combustible, neumáticos, maderas, balas de paja, todo se acumula frente al parlamento y arden las primeras hogueras.— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) January 31, 2024
El conflicto estalla. Las elites que legislan y regulan sin saber nada de quienes sufren sus decisiones han causado ya la ruptura del contrato. pic.twitter.com/maGAN2b1qd
Движение транспорта было перекрыто несколькими сотнями тракторов, а последствия протестов ощутили на себе сотни тысяч бельгийцев, которым было трудно добраться до своих рабочих мест или других мест назначения.
Протесты фермеров происходят и в других странах ЕС. Во Франции фермеры засыпали правительственные учреждения навозом и перекрыли движение по Парижу тракторами и тюками сена.
Несмотря на неудобства, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро очень осторожно относится к протестам правительства.
Премьер-министр подчеркнул важность прислушиваться к мнению фермеров, отметив, что "они сталкиваются с огромными проблемами" - от адаптации к изменению климата до борьбы с загрязнением окружающей среды.
Бельгия в настоящее время председательствует в ЕС, и Де Кро пообещал обратить внимание на проблему протестов фермеров на саммите ЕС.
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