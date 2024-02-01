Видео ⟩ Костры возле Европарламента: в Брюсселе протестуют фермеры

В соцсети Х было опубликовано видео, показывающее ситуацию возле здания Европейского парламента.

Llegan camiones con combustible, neumáticos, maderas, balas de paja, todo se acumula frente al parlamento y arden las primeras hogueras.

El conflicto estalla. Las elites que legislan y regulan sin saber nada de quienes sufren sus decisiones han causado ya la ruptura del contrato. pic.twitter.com/maGAN2b1qd — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) January 31, 2024

Движение транспорта было перекрыто несколькими сотнями тракторов, а последствия протестов ощутили на себе сотни тысяч бельгийцев, которым было трудно добраться до своих рабочих мест или других мест назначения.

Протесты фермеров происходят и в других странах ЕС. Во Франции фермеры засыпали правительственные учреждения навозом и перекрыли движение по Парижу тракторами и тюками сена.

Несмотря на неудобства, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро очень осторожно относится к протестам правительства.

Премьер-министр подчеркнул важность прислушиваться к мнению фермеров, отметив, что "они сталкиваются с огромными проблемами" - от адаптации к изменению климата до борьбы с загрязнением окружающей среды.

Бельгия в настоящее время председательствует в ЕС, и Де Кро пообещал обратить внимание на проблему протестов фермеров на саммите ЕС.

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