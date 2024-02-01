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Видео ⟩ Костры возле Европарламента: в Брюсселе протестуют фермеры

rus.tvnet.lv
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Пожар
Пожар Фото: Ekrānuzņēmums no video

Фермеры в Бельгии, в том числе в Брюсселе, уже пятый день перекрывают дороги, нарушая движение в портах, требуя повышения закупочных цен свою продукцию и сокращения бюрократических проволочек. В социальных сетях появились первые видеозаписи костров и баррикад у здания Европейского парламента (ЕП).

В соцсети Х было опубликовано видео, показывающее ситуацию возле здания Европейского парламента.

 

Движение транспорта было перекрыто несколькими сотнями тракторов, а последствия протестов ощутили на себе сотни тысяч бельгийцев, которым было трудно добраться до своих рабочих мест или других мест назначения.

Протесты фермеров происходят и в других странах ЕС. Во Франции фермеры засыпали правительственные учреждения навозом и перекрыли движение по Парижу тракторами и тюками сена.

Несмотря на неудобства, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро очень осторожно относится к протестам правительства.

Премьер-министр подчеркнул важность прислушиваться к мнению фермеров, отметив, что "они сталкиваются с огромными проблемами" - от адаптации к изменению климата до борьбы с загрязнением окружающей среды.

Бельгия в настоящее время председательствует в ЕС, и Де Кро пообещал обратить внимание на проблему протестов фермеров на саммите ЕС.

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