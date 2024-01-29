Тракторная "осада Парижа": французские фермеры протестуют против падения доходов и "зеленых" планов ЕС

Организаторы акции назвали ее «осадой Парижа» – в акции принимают участие около 1,5 тысяч человек и не менее 800 тракторов, которые блокируют основные автомагистрали, ведущие в том числе в Лилль и Страсбург.

Движение в Париже было сильно затруднено, но акции проходят в целом мирно. Порядок обеспечивают около 15 тысяч полицейских, сообщает МИД Франции. Профсоюзы, организовавшие забастовку, призвали ее участников не поддаваться на провокации.

«Вы ответственные бизнесмены, не реагируйте на популистские призывы к восстанию», – заявил Арно Гайю, глава профсоюза «Молодые фермеры».

Забастовка фермеров во Франции Фото: Reuters

Власти призывают бастующих не допустить перебоев поставок продовольствия и обещают приступить к решению проблем сельскохозяйственной отрасли в приоритетном порядке.

Фермеры отвечают, что кризис назревал уже много лет, но правительство так и не смогло или не захотело ничего решать.

Некоторые участники протестов утверждают, что правила регулирования сельского хозяйства, особенно в сфере экологии, искалечат отрасль и лишат людей средств к существованию.