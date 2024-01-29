Французские фермеры заблокировали дороги в Париже и других городах тракторами в знак протеста против падения доходов из-за инфляции, увеличения импорта сельхозпродукции и планов ЕС, которые, в частности, предполагают сокращение выбросов и использование удобрений. Многие фермеры считают «Зеленый курс» ЕС невыполнимым и дорогостоящим.
Тракторная "осада Парижа": французские фермеры протестуют против падения доходов и "зеленых" планов ЕС
Организаторы акции назвали ее «осадой Парижа» – в акции принимают участие около 1,5 тысяч человек и не менее 800 тракторов, которые блокируют основные автомагистрали, ведущие в том числе в Лилль и Страсбург.
Движение в Париже было сильно затруднено, но акции проходят в целом мирно. Порядок обеспечивают около 15 тысяч полицейских, сообщает МИД Франции. Профсоюзы, организовавшие забастовку, призвали ее участников не поддаваться на провокации.
«Вы ответственные бизнесмены, не реагируйте на популистские призывы к восстанию», – заявил Арно Гайю, глава профсоюза «Молодые фермеры».
Власти призывают бастующих не допустить перебоев поставок продовольствия и обещают приступить к решению проблем сельскохозяйственной отрасли в приоритетном порядке.
Фермеры отвечают, что кризис назревал уже много лет, но правительство так и не смогло или не захотело ничего решать.
Некоторые участники протестов утверждают, что правила регулирования сельского хозяйства, особенно в сфере экологии, искалечат отрасль и лишат людей средств к существованию.
В понедельник вечером пресс-секретарь правительства Приски Тевено заявила, что о дополнительной поддержке фермеров будет объявлено уже во вторник.
Чего добиваются власти ЕС
Фермеров, в частности, беспокоят планы ЕС сделать Европу «климатически нейтральной» к 2050 году.
Одной из мер для достижения этой цели должна стать стратегия Farm to Fork («С фермы – к столу»).
Она подразумевает:
- Сокращение использования пестицидов на 50% к 2030 году;
- Сокращение использования удобрений;
- Выделение не менее 10% сельскохозяйственных угодий под несельскохозяйственные нужды (например, под лесопосадки или искусственные пруды);
- Выполнение условия, при котором к 2030 году 25% всей сельскохозяйственной земли ЕС будет использоваться для органического земледелия.
На сельское хозяйство приходится около 11% общих выбросов в ЕС, поэтому усилия по их сокращению сильно ударят по фермерам, говорят бастующие.
Еще в 2019 году в Нидерланды охватила волна протестов, после того как в стране прозвучало предложение резко сократить животноводство.
В конце прошлого и начале этого года забаствки также охватили Германию и Бельгию.
По оценкам наблюдателей, в целом французское общество симпатизирует фермерам, но многие опасаются последствий, к которым может привести длительная забастовка. Сколько она продолжится – пока неясно.
В понедельник днем президент Франции Эммануэль Макрон провел совещание с премьер-министром Франции, министром финансов, главой МВД и министрами сельского хозяйства и транспорта.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также встретился с лидерами Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей и «Молодыми фермерами», однако об итогах переговоров не сообщается.
Французские СМИ предполагают, что тракторная блокада французских городов будет продолжаться.