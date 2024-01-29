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Тракторная "осада Парижа": французские фермеры протестуют против падения доходов и "зеленых" планов ЕС

BBC News Русская служба
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BBC
Забастовка фермеров во Франции
Забастовка фермеров во Франции Фото: BBC News

​Французские фермеры заблокировали дороги в Париже и других городах тракторами в знак протеста против падения доходов из-за инфляции, увеличения импорта сельхозпродукции и планов ЕС, которые, в частности, предполагают сокращение выбросов и использование удобрений. Многие фермеры считают «Зеленый курс» ЕС невыполнимым и дорогостоящим.

Организаторы акции назвали ее «осадой Парижа» – в акции принимают участие около 1,5 тысяч человек и не менее 800 тракторов, которые блокируют основные автомагистрали, ведущие в том числе в Лилль и Страсбург.

Движение в Париже было сильно затруднено, но акции проходят в целом мирно. Порядок обеспечивают около 15 тысяч полицейских, сообщает МИД Франции. Профсоюзы, организовавшие забастовку, призвали ее участников не поддаваться на провокации.

«Вы ответственные бизнесмены, не реагируйте на популистские призывы к восстанию», – заявил Арно Гайю, глава профсоюза «Молодые фермеры».

Забастовка фермеров во Франции
Забастовка фермеров во Франции Фото: Reuters

Власти призывают бастующих не допустить перебоев поставок продовольствия и обещают приступить к решению проблем сельскохозяйственной отрасли в приоритетном порядке.

Фермеры отвечают, что кризис назревал уже много лет, но правительство так и не смогло или не захотело ничего решать.

Некоторые участники протестов утверждают, что правила регулирования сельского хозяйства, особенно в сфере экологии, искалечат отрасль и лишат людей средств к существованию.

В понедельник вечером пресс-секретарь правительства Приски Тевено заявила, что о дополнительной поддержке фермеров будет объявлено уже во вторник.

Чего добиваются власти ЕС

Забастовка фермеров во Франции
Забастовка фермеров во Франции Фото: EPA

Фермеров, в частности, беспокоят планы ЕС сделать Европу «климатически нейтральной» к 2050 году.

Одной из мер для достижения этой цели должна стать стратегия Farm to Fork («С фермы – к столу»).

Она подразумевает:

  • Сокращение использования пестицидов на 50% к 2030 году;
  • Сокращение использования удобрений;
  • Выделение не менее 10% сельскохозяйственных угодий под несельскохозяйственные нужды (например, под лесопосадки или искусственные пруды);
  • Выполнение условия, при котором к 2030 году 25% всей сельскохозяйственной земли ЕС будет использоваться для органического земледелия.

На сельское хозяйство приходится около 11% общих выбросов в ЕС, поэтому усилия по их сокращению сильно ударят по фермерам, говорят бастующие.

Еще в 2019 году в Нидерланды охватила волна протестов, после того как в стране прозвучало предложение резко сократить животноводство.

В конце прошлого и начале этого года забаствки также охватили Германию и Бельгию.

Забастовка фермеров во Франции
Забастовка фермеров во Франции Фото: Reuters

По оценкам наблюдателей, в целом французское общество симпатизирует фермерам, но многие опасаются последствий, к которым может привести длительная забастовка. Сколько она продолжится – пока неясно.

В понедельник днем президент Франции Эммануэль Макрон провел совещание с премьер-министром Франции, министром финансов, главой МВД и министрами сельского хозяйства и транспорта.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также встретился с лидерами Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей и «Молодыми фермерами», однако об итогах переговоров не сообщается.

Французские СМИ предполагают, что тракторная блокада французских городов будет продолжаться.

BBC
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