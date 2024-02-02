Партия исключила главу Талсинского края из-за планов по закрытию школ

Латвийская Зеленая партия ( Latvijas Zaļā partija - ЛЗП) прекратила сотрудничество с председателем Талсинской краевой думы Евой Карклиней в связи с ее участием в реализации "навязанного" Министерством образования и науки (МОН) "плана по сокращению количества школ".
Как сообщил агентству LETA лидер ЛЗП, депутат Сейма Эдгар Таварс, ранее в правление партии поступило заявление от Талсинского краевого отделения партии и ее лидера Айниса Стурманиса с призывом оценить соответствие председателя совета Карклини статусу члена партии.
"Действия Карклини, реализация непродуманного и поспешного плана по сокращению количества школ, навязанного МОН, наглое общение с жителями края, противоречат как интересам жителей края, так и политике ЛЗП", - говорится в сообщении партии.
Прежде чем правление приступило к рассмотрению вопроса о присутствии Кярклини в рядах ЛЗП, также поступило ее заявление о выходе из партии. Следовательно, Кярклиня больше не является членом ЛЗП, отмечает Таварс.
Поскольку председатель думы и проводимая ею политика больше не имеют политической и моральной поддержки со стороны членов ЛЗП, депутаты Талсинкой краевой думы от ЛЗП поддержат освобождение Кярклины от должности, говорит лидер партии.
"Муниципальные власти наиболее близки к жителям. Их главный капитал - доверие людей. Высокомерное общение, поверхностный подход к важному вопросу недопустимы. Школы - это основа жизнеспособности краев, и то, как была решена их судьба, вредит интересам края, разрушает доверие к местному самоуправлению", - подчеркивает Таварс.
Как сообщалось, сегодня, 2 февраля, на внеочередном заседании Талсинской краевой думы планировалось принять решение по призыву оппозиции об отставке председателя Карклини, сообщили LETA в муниципалитете.
Оппозиция высказала критику, что председатель думы не может обеспечить успешную работу самоуправления. В настоящее время работа над разработкой бюджета муниципалитета на 2024 год создает значительные финансовые риски, а "хаотичные действия по балансированию бюджета муниципалитета" могут коснуться каждого жителя края и сотрудников муниципалитета.
Просьба оппозиционеров председателя Талсинской уездной думы Карклиньша уйти в отставку рассматривается как подтверждение качества работы - это подтверждает, что она работает хорошо, сообщил агентству LETA председатель.
Что касается планирования бюджета на этот год, которое, по мнению депутатов от оппозиции, может создать значительные финансовые риски, Карклиня сообщила LETA, что с подготовкой бюджета "все в порядке". "Изучаем, что можно оптимизировать, создан план как функционального, так и финансового аудита в отдельных учреждениях", - сообщила председатель совета.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!