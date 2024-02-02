Партия исключила главу Талсинского края из-за планов по закрытию школ

Как сообщалось, сегодня, 2 февраля, на внеочередном заседании Талсинской краевой думы планировалось принять решение по призыву оппозиции об отставке председателя Карклини, сообщили LETA в муниципалитете.

Оппозиция высказала критику, что председатель думы не может обеспечить успешную работу самоуправления. В настоящее время работа над разработкой бюджета муниципалитета на 2024 год создает значительные финансовые риски, а "хаотичные действия по балансированию бюджета муниципалитета" могут коснуться каждого жителя края и сотрудников муниципалитета.

Просьба оппозиционеров председателя Талсинской уездной думы Карклиньша уйти в отставку рассматривается как подтверждение качества работы - это подтверждает, что она работает хорошо, сообщил агентству LETA председатель.

Что касается планирования бюджета на этот год, которое, по мнению депутатов от оппозиции, может создать значительные финансовые риски, Карклиня сообщила LETA, что с подготовкой бюджета "все в порядке". "Изучаем, что можно оптимизировать, создан план как функционального, так и финансового аудита в отдельных учреждениях", - сообщила председатель совета.

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