Ринкевич и Силиня высказались о закрытии школ в Латвии

Опасения людей по поводу реформы школьной сети нельзя отметать как необоснованные, неумные или косные, и на них нужно отвечать, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Как президент написал в Facebook, школа - это не просто здание в центре волости или города. Дискуссии об образовании всегда сопровождаются большой эмоциональной нагрузкой, и каждому есть что сказать.
Каковы бы ни были взгляды людей и что бы ни думали их оппоненты, все должны говорить уважительно, отмечает Ринкевич. Ресурсов на все школы и все желания не хватает и не хватит, но уважение, умение слушать и слышать ничего не стоят.
"Мы можем позволить себе это и в большом городе, и в сельской местности. Мы можем позволить себе уважение в кабинетах Министерства образования, на консультациях в самоуправлениях, в дискуссиях в социальных сетях. Мы учим детей уважительному общению. Давайте подавать пример", - призывает президент.
Он также отметил, что уже много лет ведутся расчеты и поиски идеального способа финансирования школ, но решения по-прежнему нет. По мнению президента, единственный результат этого - то, что жители не доверяют госуправлению, не верят, что их слышат и видят. Уже само слово "реформа" стало ругательством. Президент отмечает, что сейчас необходимы прагматичные, логичные и ответственные действия.
"Я думаю, что разумно договориться о заметном и убедительном первом шаге. Работать с теми самоуправлениями, у которых есть четкий план и которые нуждаются в дополнительной поддержке и финансировании. Остальных - консультировать, помогать готовиться к переходу в определенные сроки. Мы не исправим все ошибки прошлых лет за один день", - заявил президент.
По его словам, при моделировании школьной сети важна ясность в отношении дорог и автобусов, понимание ситуации на восточной границе Латвии и сохранение школ, которые показывают результаты выше среднего на централизованных экзаменах. Президент подчеркивает, что решения должны быть найдены по существу.
По словам Ринкевича, много говорится о том, чего не будет, но слишком мало - о том, что будет, например, будет ли достаточно хороших учителей в больших школах, будет ли транспорт и водители, чтобы возить детей в школы, будут ли дороги чистыми и безопасными зимой, способна ли школа, где будут учиться дети из ликвидированных школ, принять новых учеников.
Как отмечает Ринкевич, в дискуссиях о будущем латвийских школ говорят о их социальной функции, о школах как центре культурной жизни и рабочих местах. Школы выполняют эти функции, но главная задача школы - качественное образование детей. По мнению президента, закрытие и преобразование школ следует рассматривать прежде всего через эту призму - действительно ли переход из более близкой, но маленькой школы в более отдаленную, но большую улучшит образование детей, а не подорвет их эмоциональное состояние.
"Я прошу всех, кто участвует в этом процессе, подумать о том, как изменятся результаты экзаменов, возможности детей поступить в университет, возможности выбрать работу, открыть свой бизнес или заняться творческой профессией. В конце концов, как будет формироваться их отношение как молодых граждан к нашему государству, в котором всегда были и будут и маленькие поселки, и большие города", - подчеркивает президент.
Ринкевич подчеркнул, что эти вопросы в Латвии вызывают эмоции не только в краях, но и в Риге. По мнению президента, надо смотреть, как можно работать, поддерживать и мотивировать те самоуправления и школы, которые готовы к переменам. Также нужно понять, как помочь тем самоуправлениям и школам, в которых пока только ведутся дискуссии.
"Сейчас мы обсуждаем вопросы, которые обсуждают министр образования и науки с самоуправлениями, но соответствующие политические документы в правительстве не рассмотрены", - подчеркнул Ринкевич.
По его мнению, всем понятно, что и показатели Латвии по различным международным критериям, и внутренние рейтинги показывают, что нужно не только инвестировать в образование, но и добиться того, чтобы дети получали лучшее из возможного.
"Я не буду притворяться крупным экспертом в области образования, но я понимаю основные тенденции. Мы все знаем, что перемены необходимы. Я призываю к принятию разумных, обсужденных и обоснованных решений", - заявил Ринкевич, добавив, что излишнее приложение сил сейчас может привести к эффекту бумеранга.
Он сказал, что сейчас очень много вопросов, на которые нужны ответы. Кроме того, президент отметил, что необходимо решать вопросы, которые не зависят от МОН: нельзя требовать от МОН, чтобы были приведены в порядок дороги, обеспечены автобусы и приведена в порядок инфраструктура. У каждого края собственные проблемы, которые нужно решать.
"Мое пожелание и просьба - сделать это дело достойно, разумно, не с позиций силы даже в том случае, если не удастся добиться абсолютно всего за неделю, месяц или год", - сказал Ринкевич.
Силиня: дискуссии об изменениях в школьной сети похожи на бой с тенью
Дискуссии об изменениях в школьной сети похожи на бой с тенью, поскольку Министерство образования и науки (МОН) выступило только с концептуальной идеей о том, какой может быть программа финансирования, отметила премьер Эвика Силиня, которая в среду встретилась в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем.
Премьер-министр указала, что модель финансирования программ еще не внесена в правительство и в Кабинете министров не было обсуждения конкретных условий. По мнению Силини, причин бояться перемен нет, нужно дождаться конкретного предложения от МОН.
"Необходимо помнить, что результаты централизованных экзаменов, конечно, могут быть одним из критериев. Результаты экзаменов у нас не выдающиеся во всех сферах. Нам нужно думать, каким образом способствовать качественному образованию, учитывая в том числе количество педагогов. Надо научиться адаптироваться к меняющимся условиям, одновременно повышая качество образования, что является одним из краеугольных камней нашей экономики", - заявила премьер журналистам.
Она подчеркнула, что для того, чтобы можно было осуществить оптимизацию школьной сети, необходимо заранее понять, каким образом дети будут добираться до школ, которые, возможно, будут далеко от дома. Силиня сослалась на заявление МОН о том, что не планируется сокращать число младших классов, так как детям важно получить эмоциональную поддержку, поэтому принцип "ближе к дому" тоже важен.
Как сообщалось, жители отдельных самоуправлений Латвии выразили возможное недовольство возможностью закрытия школ.
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