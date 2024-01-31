Ринкевич и Силиня высказались о закрытии школ в Латвии

Он сказал, что сейчас очень много вопросов, на которые нужны ответы. Кроме того, президент отметил, что необходимо решать вопросы, которые не зависят от МОН: нельзя требовать от МОН, чтобы были приведены в порядок дороги, обеспечены автобусы и приведена в порядок инфраструктура. У каждого края собственные проблемы, которые нужно решать.

"Мое пожелание и просьба - сделать это дело достойно, разумно, не с позиций силы даже в том случае, если не удастся добиться абсолютно всего за неделю, месяц или год", - сказал Ринкевич.

Силиня: дискуссии об изменениях в школьной сети похожи на бой с тенью

Дискуссии об изменениях в школьной сети похожи на бой с тенью, поскольку Министерство образования и науки (МОН) выступило только с концептуальной идеей о том, какой может быть программа финансирования, отметила премьер Эвика Силиня, которая в среду встретилась в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Премьер-министр указала, что модель финансирования программ еще не внесена в правительство и в Кабинете министров не было обсуждения конкретных условий. По мнению Силини, причин бояться перемен нет, нужно дождаться конкретного предложения от МОН.

"Необходимо помнить, что результаты централизованных экзаменов, конечно, могут быть одним из критериев. Результаты экзаменов у нас не выдающиеся во всех сферах. Нам нужно думать, каким образом способствовать качественному образованию, учитывая в том числе количество педагогов. Надо научиться адаптироваться к меняющимся условиям, одновременно повышая качество образования, что является одним из краеугольных камней нашей экономики", - заявила премьер журналистам.

Она подчеркнула, что для того, чтобы можно было осуществить оптимизацию школьной сети, необходимо заранее понять, каким образом дети будут добираться до школ, которые, возможно, будут далеко от дома. Силиня сослалась на заявление МОН о том, что не планируется сокращать число младших классов, так как детям важно получить эмоциональную поддержку, поэтому принцип "ближе к дому" тоже важен.

Как сообщалось, жители отдельных самоуправлений Латвии выразили возможное недовольство возможностью закрытия школ.

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